Miles de personas se dirigen al Aeropuerto Internacional de San Francisco a diario para tomar su próximo viaje, y Connor Esraelian estaba entre quienes tenía un vuelo programado. Todo iba bien hasta que olvidó su Documento de Identidad o ID, llamado DNI en otros países, ¿Cómo hizo para abordar el avión sin este registro? Pronto descubrió que su salida a Chicago se volvería una completa ‘pesadilla’ y decidió contar lo que ocurrió para TikTok.

El caso de Connor fue compartido cientos de veces en la red social china, y es que su tortuosa ‘investigación’ en el aeropuerto dio de qué hablar. Al saber que no podría abordar un avión con normalidad a Chicago, Illinois, le contó a los Agentes de Control que olvidó su documento; ya era demasiado tarde para volver.

“Este fue un verdadero error en mi prisa por llegar al aeropuerto, simplemente lo olvidé”, recordó Connor, sin embargo, esto significaba una falta grave para cualquier viajero en Estados Unidos.

“Llamaron al Gobierno”

Connor, quien se identifica como @connorandthejets en TikTok, no podía perder ese vuelo, así que siguió al agente de control para atender su caso: Esraelian pasó 75 minutos respondiendo preguntas sobre su vida para probar su identidad y luego tuvo que revisar su equipaje con gran detalle.

Su relató no tardó en acaparar 4.9 millones de visitas y miles de comentarios de personas atentas a su desenlace. Lo más llamativo de su experiencia es que cierta línea al Gobierno de EE.UU. corroboró todos sus datos con el aeropuerto; esto lo impresionó de sobremanera.

“Cuando fui a presentar mi tarjeta de embarque, les conté la situación. Me dijeron que esperara a que un agente de seguridad del aeropuerto me ayudara personalmente. Una vez que llegaron, el agente llamó a una línea directa del gobierno”, contó Connor en su primera vez dentro de un lío así.

Pronto, el hombre de Chicago dio más detalles sobre lo que vio y oyó de la escabrosa situación que tenía delante: “De alguna manera, la persona en la línea sabe todo sobre ti”, puntualizó, en lo que habría sido una ‘pesadilla’ de proceso.

“Es un poco espeluznante. No tengo idea de cómo saben tanto. Me pidieron que nombrara algunas de mis direcciones anteriores, un hito notable cerca de mi hogar actual y en qué año nació mi padre. Incluso obtuve el nacimiento de mi padre. año incorrecto, y la persona en el teléfono me dijo que era incorrecto”, contó, ya que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) instruye a los encargados a revisar los datos con mucha exhaustividad.

Finalmente, el aeropuerto comprobó su identidad y se llegó a saber que su historial no tenía nada en particular. Se le permitió a Connor seguir con su camino y, por fortuna, no perdió su vuelo. “Déjame ser una lección para los demás: por favor trae tu identificación al aeropuerto”, agregó el joven estadounidense, quien pudo abordar a duras penas.

“Qué salvajes, saber el día de nacimiento de tu padre es realmente difícil ...”, “Yo no sabía que sí se podía abordar un avión sin el documento, pero francamente mejor me ahorro la experiencia jajaja”, “Yo también aprobé mi prueba, y menos mal no soy israelí porque allí sí que me quedaba”, se dijo entre los comentarios.

