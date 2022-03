Por medio de las redes sociales, se dio a conocer el caso de Locklan Samples, un bebé de 10 meses que sufre de una extraña condición que hace imposible peinarlo.

El niño, oriundo de Georgia, Estados Unidos, tiene el pelo rubio alvino, y en vez de caer sobre sus hombros, solo crece hacia arriba.

Han sido sus padres quienes compartieron detalles sobre la anomalía del menor. Según contaron en conversación con la revista People, cuando Locklan nació tenía el cabello color negro al igual que Katelyn Samples, su madre; sin embargo, cuando cumplió 6 meses, el pelo del bebé comenzó a cambiar a un rubio intenso, por lo que empezaron a llamarle cariñosamente “pelusa de melocotón”.

A los 9 meses, su color era parecido al de su hermano Shep, de 3 años, pero su textura era diferente, lo que hacía que la gente se fijara en él. Tras hacer una publicación en redes sociales, un internauta preguntó si el niño tenía el Síndrome del Cabello Impeinable. Fue en ese momento que Katelyn descubrió que existía una condición como tal y decidió llevar al médico a su hijo.

“La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años”, recordó. “No creía que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial”.

Tras un análisis, comprobaron que, efectivamente, Locklan tenía el Síndrome del Cabello Impeinable, una extraña condición de la que solo se conocen unos 100 casos en todo el mundo. Esta anomalía causa que el pelo crezca con una textura tan suave que es muy fácil de romper, por lo que es muy complicado de cepillar.

“Uno sigue su día a día pensando que su hijo puede tener el pelo rizado, que es algo que común en la familia. Pero escuchar que hay un síndrome raro asociado a tu hijo fue una locura”, declaró; no obstante, asegura haberse acostumbrado al inusual aspecto de su hijo.

“Apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa”, agregó. “Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.

Por otra parte, la madre señaló que la gran mayoría de personas es amable con el pequeño, lo cual le hace sentir como “una pequeña estrella de rock”.

Prueba de ello es la cuenta de Instagram que le creó al pequeño, donde ha logrado hacerse con más de 33 mil seguidores. Mediante el perfil @uncombable_locks, la mujer comparte el día a día del bebé y cómo es vivir con alguien que sufre una patología tan rara.

¿Qué es el Síndrome del Cabello Impeinable (SCI)?

Se trata de un extraño desorden que afecta el tallo del cabello y el cuero cabelludo. No solo causa que el pelo sea impeinable, pues también tiene un color específico, entre plateado y amarillo. Si bien tienen densidades normales, su cabello pareciera crecer más lento y tiende a ser muy frágil.

Los expertos han determinado que es causado por una mutación genética que modifica la formación del cabello. Se cree que se hereda de forma autosómica recesiva, señala el sitioweb de National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS).

Se suele diagnosticar cuando el paciente es un niño, entre los 3 meses y los 12 años. Por el momento no existe un tratamiento, y las investigaciones sugieren que el cabello se vuelve más manejable una vez que se alcanza la pubertad.