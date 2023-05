Las historias de amor, por lo general, no son como los cuentos de hada. Las infidelidades aguardan a la puerta de la esquina incluso en las parejas más longevas, y este sería el caso de Camila Valles: ella descubrió que su novio tenía una amante y el vapor de la ducha fue lo concluyó su hipótesis, ¿Cómo se explica su historia? La tiktoker contaría los detalles.

En muchos casos, el o la infiel terminan por ser descubiertos en la relación; aunque tiempo después del acto de ‘engaño’. El caso de Camila es peculiar, pues no se encontró a una mujer al lado de su exnovio o alguna prenda femenina por allí. El vapor del agua caliente fue lo único que necesitó para terminar su joven amor.

Se fue a bañar y dejó la puerta abierta

Camila detalló en TikTok que vivía con su expareja y que todo iba bien hasta ella dejó la puerta abierta del baño mientras se duchaba: “Teníamos la habitación con el baño. Yo, como un día cualquiera, me fui a bañar y dejé la puerta completamente abierta, yo me baño con el agua muy caliente”, contó de lo ocurrido.

Mira el video viral

“La cuestión es que el baño se llenó de vapor y, por ende, el vapor salía del baño hacia la habitación, entonces todas las ventanas de la habitación estaban llenas de vapor también”, siguió con su relato, después de todo, un mensaje se hallaba oculto entre el cristal empañado que ella quiso limpiar.

Ella descubrió el nombre de su ex y una mujer, ambos enmarcados en un corazón: “No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí, me di cuenta de que me engañaban yéndose a bañar”, dijo luego del gran descubrimiento

Esto habría sido suficiente para encarar al exnovio y dar por finalizada su unión: “De los cuernos y de la muerte nadie se salva”, dijo al final, en lo que sería la reflexión final de su anécdota amorosa. “Digna detectiva de casos sin resolver”, le acompañó a decir un cibernauta.