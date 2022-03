El móvil ya es una prolongación más de nuestro cuerpo. A veces algunas padres se distraen mirando el celular y pierden de vista a su bebé. Es lo que le ocurrió a una madre de dos hijos. Sin embargo, su menor no estaba tan lejos como ella imaginaba. El video del peculiar momento, compartido en plataforma de Reddit, se volvió viral en redes sociales.

La cámara de seguridad del hogar captó a la pobre mujer sentada en el sofá mirando la pantalla del teléfono móvil con su adorable hijo en brazos. Al mismo tiempo, ella mueve el andador vacío con un pie totalmente distraída.

La situación marcha bien hasta que la fémina levanta la mirada, observa el andador y percata que su bebé no está. Ante esta escena, la protagonista, que sería de origen chino, se asusta y comienza rápidamente a buscar por los rincones de la casa.

Afortunadamente, la angustiada mamá, de repente, mira en sus brazos y se da cuenta de que el menor permaneció todo el tiempo junto a ella. “¡Bebé! ¿Alguien ha visto al bebé?”, escribió el usuario @vaguenonetheless en la descripción del divertido clip.

Video genera furor en redes

A la fecha, la singular grabación de @vaguenonetheless ya superó los 100 mil “me gusta” y muchos usuarios se sintieron identificados con la escena que afrontó la joven madre. “Esto es un resumen de lo que es ser padre”, escribió un internauta.

Asimismo, otras personas también confesaron que vivieron este tipo de circunstancia buscando cosas como su celular, llaves o lentes. “Busco mi teléfono cada 5 minutos y me doy cuenta de que todavía está en mi mano”; “mientras manejo al trabajo, suelo entrar en pánico pensando que he perdido las llaves de mi auto porque no están en mi bolsillo”; “o personas que usan la linterna de su teléfono para buscar su teléfono”, fueron algunos de los comentarios.