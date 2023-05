Los temas sobre el amor y la pareja se han complicado en estos tiempos, especialmente tras la pandemia de la COVID-19. En algunas ocasiones, personas se hacen pasar por ‘novias y novios’ para lucir bien en las fotos, este el caso de cierta persona en México llamada ‘kiirrmy’. Ella encontró un nicho de negocio que hace que su tiempo sea muy rentable, mientras acompaña a desconocidos entre citas y salidas.

Kiirrmy da a conocer su ’look’ a través de TikTok, a la par de su estilo de vida. Eso sí, ella suele presentarse con un modesto traje ‘dark’ a sus reuniones con completos desconocidos que suelen pagarle muy bien por su compañía al parque, al supermercado, para conversar o simplemente tomarse fotos al aire libre.

Puede ganar hasta más de 500 dólares

La alegre influencer se muestra como alguien feliz y llena de vida, razón por la que no desaprovecha en mostrar su ‘look’ a millones de personas en TikTok. Sin embargo, su principal negocio es el de prestarse como novia de alquiler. Ella es capaz de alquilar su tiempo por 560 euros, lo equivalente a 11 mil 082 pesos mexicanos.

Mira el video viral

Ella muestra, incluso, cómo son sus citas y hacia qué lugares van a pasear en un día normal de ‘una pareja común’: se le ven ir de compras a un supermercado para coger carnes del congelador, y en otras van al cine tranquilamente. De hecho, siempre sale con hombres de casi su misma edad, pues tendría ciertos estándares.

Por otro lado, en otros videos Kiirmy menciona que ciertas citas tienen un ‘final feliz’, pues si lo considera podría llegar intimar con sus clientes. Ella misma menciona que le gusta ser ‘dominante’, especialmente sobre las personas sumisas con la que sale; este no sería más que otro fetiche en que las partes están prestas al consenso. “Esto es usual en Japón y Corea del Sur ... así que no se me alteren por estas pseudo novedades”, menciona un cibernauta sobre el tema.