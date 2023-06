Cientos de viajeros llegan a diario al Líbano para disfrutar de los hermosos paisajes y arquitecturas del Medio Oriente, sin embargo, muchas pertenencias personales se pueden perder en el camino. Este es el caso Jess Tawil: ella viajó al destino turístico, perdió su zapatilla y un hombre desconocido se prestó a ayudarla, ¿Pasó justo como en ‘La Cenicienta’? Su anécdota inolvidable no tardó en hacerse viral en TikTok y ser comentada como ‘mágica’.

El inadvertido encuentro de Tawil pasó justo después de perder su zapatilla, el pasado 17 de julio. Ella no imaginó que su desenlace iba a acaparar 1,4 millones de visitas: “Vives una historia de Cenicienta, de la vida real en el Líbano”, contó para sí misma y para cientos de curiosos que no esperaron que un simple calzado reapareciera de la nada el Medio Oriente.

“No creerían lo que me pasó ayer”

La experiencia de Tawil comenzó desde su cansado viaje por los bellos parajes de Baalbek, al noroeste de Beirut (Capital de Líbano). Para su mala fortuna, sufrió de una especia de ‘parálisis’ en sus piernas y en la parte inferior de su cuerpo, tal y como compartió.

“No puedo sentir mis pies y, lo más importante, no puedo sentir si mis zapatos están puestos. Entonces, mientras estaba allí, perdí mi zapatilla”, contó mientras se decidió a volver a la comodidad de su casa. Su madre notó el problema y le sugirió hacer un llamado comunitario, a través de Instagram: “Era para ver si alguien podía encontrarlo (la zapatilla)”, relató.

Mira el video viral

Apenas pasó unos instantes y usuarios se mostraron interesados en su peregrinaje, hasta que un sujeto sobresalió en la red social: “Así lo hice y ni siquiera dos minutos después, recibí un DM (mensaje directo)”, fue el hombre que encontró su zapato.

Él se hacía llamar Dr. Hamza Mustapha, según un comentario posterior de Tawil, quien fue tratado como ‘Charmin’: el recordado príncipe de ‘La Cenicienta’ del cuentos de hadas.

“Este tipo dice: ‘Estás en mi ciudad natal, aquí es donde vivo. Dime dónde estabas exactamente e iré ahora mismo (para encontrar la zapatilla)”. Se llegó a saber que Tawill le envió un ‘pequeño fragmento’ de dónde estaba ella ese mismo día. “Estoy en camino (allí)”, le había advertido el médico, enfocado en la tarea.

Pasó poco tiempo para que ella y el hombre de Líbano hicieran un ‘Live’ mostrando la zapatilla en su auto: ella y el Dr. Hamza Mustapha rieron mientras intercambiaban algunas palabras y sus ubicaciones: “¡De ninguna manera, lo encontró para mí! ¡Las redes sociales son tan increíbles!”, se leyó en un mensaje.

“No hay una sola alma en este planeta que pueda decirme que no soy Cenicienta. Así que esta semana, voy a ir a buscar mi pantufla...”, dijo en total alegría y los comentarios no tardaron en llegar: “Chica, ese es tu esposo, ve a buscarlo”, “Él podría ser tu príncipe azul...”, “La forma en que dejó todo lo que estaba haciendo para ir a buscar tu zapato de inmediato... Me encanta”, se dijo a Tawily y su anécdota poco usual entre una turista y un completo extraño.