Las mascotas son la alegría de la familia, especialmente si se crían desde pequeños con mucho amor y atención. El caso de Alma Adriana y su perra sería uno que encogió los corazones de los internautas: ella murió en un accidente automovilístico fatal y dejó desamparada a su fiel mascota. Aun estando en familia, la adorable canina ‘Camila’ no pudo soportar la ‘tristeza’ de estar sin su dueña, contó la madre de la casa.

Este triste caso pasó en México y dejó una huella profunda en la madre de Alma Adriana Alonso. Alma Delia perdió a su hija el pasado 6 de mayo, cuando solo tenía 22 años; un fatal accidente en la carretera Nacional de Nuevo León acabó con sus sueños, metas y su presencia terrenal al lado de los suyos; incluyendo a su perra ‘Camila’.

“No aguantó tu ausencia”

Por si no fuera demasiada desolación en la familia, la perrita de Adriana tuvo tiempos duros dentro del hogar luego del fallecimiento de su joven ama. Pronto, la Sñra. Delia dio a conocer que ‘Camila’ también perdió su rumbo en esta vida y falleció: “Hija, también te llevaste a tu perrita, no aguantó tu ausencia. QEPD Camila no se vale tanta tristeza, princesa”, dijo en una publicación de Facebook.

Mira más de la historia viral





A la par de esta fatídica noticia, la madre de Adriana también compartió algunas fotos donde aparecen su hija y su adorable perrita (aparentemente raza pitbull); en estas imágenes se ve cómo ambas comparten tiempo de calidad y mucho amor. “Mi niña, hoy en la mañana falleció tu perrita Camila, no aguantó Camila tanta tristeza”, acompañó a decir Delia, en los que sería también un dolor profundo para ella.

“Ayer que la llevaron para que se despidiera de ti; le veía a sus ojitos con una profunda tristeza. Ay, Dios mío, no puedo con tanto”, anotó finalmente, pues la ausencia de Adriana aún sería mayúscula luego de que perdiera la vida ella y su acompañante; un camión de carga (que se dio a la fuga) perpetró el violento choque que acabó con la vida de los dos jóvenes en su auto.