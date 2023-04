Cuando una persona recibe la impactante noticia de tener cáncer, los familiares se entristecen y hacen lo que pueden para apoyar en esta delicada situación. Sin embargo, no siempre los historias serían así: este chico explicó que su tía ‘timó’ a toda su familia para aprovecharse de sus donaciones. ¿El resultado? Una liposucción a las pocas semanas de haber recaudado mucho dinero.

Su sobrino, Alex Oliveros, no ‘tuvo pelos en la lengua’ para contar cómo su tía había pasado de tener un cáncer generalizado a tener un ‘cinturita’ fruto de una cirugía. Esta historia dio de qué hablar en México y mostró cómo la voluntad de las personas sería fácilmente burlada a costa de la ‘belleza’.

“Apareció con una liposucción hecha”

El joven mexicano se sintió motivado a contar esta historia familiar, puesto que padres y tíos ‘no hablarían del tema’ y quedó como una anécdota más: “Yo tengo una tía que un día nos dio la triste noticia de que tenía cáncer y le pidió dinero a varios de mis tíos para la operación del cáncer y el tratamiento, a las dos semanas apareció con una liposucción hecha”, fue la premisa principal de su historia.

Aunque el tiktoker afirmó que ama a su tía y la considera una persona increíble, jamás imaginó que sería una ‘corrupta’ de cara a una enfermedad muy seria: “Estaba muy triste, yo decía ‘es mi tía favorita’, cómo puede ser que esté muy enferma”, contó más al respecto.

Mira el video viral

“Le pidió dinero a todos nuestros tíos y también a mi papá, pero él no la ayudo, dijo ‘yo conozco a mi hermana como la palma de mi mano’ y yo sé que hay algo turbio en esta historia, y mi papá fue el único de mis tíos que no le dio dinero”, dijo, ya que las cosas no parecía ir bien encaminadas.

Sin embargo, grande fue la sorpresa para propios y extraños cuando la mujer reapareció con una cintura de ‘infarto’: ella habría aprovechado el dinero para curarse del cáncer y también para hacerse unos arreglos estéticos al cuerpo. “Nadie se la hizo de emoción, no pasó nada, todos estaban contentos porque se le quitó el cáncer, pero trae una ‘lipo’, tras una cinturita, mis respetos no tienes dinero y haces eso, wow, bravo toda una corrupta”, dijo entre risas, pues sería un caso que siempre le revolvió su conciencia.