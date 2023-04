En TikTok circula un video viral que ha generado diversas reacciones en los usuarios. Y es que en ese clip, subido por la cuenta @sampetrinosporelm, una mujer de México contó que descubrió a su tío siendo infiel y decidió “torturarlo” en las reuniones familiares.

La chica, cuyo nombre se desconoce, empezó diciendo que un día fue al cine sin imaginar que acabaría viendo a dicho familiar agarrando la mano de una mujer desconocida. Según indicó, en ese entonces, se quedó “fría”, ya que no esperaba mirar algo así. “Soy lenta para reaccionar”, recalcó.

“Y entonces, de repente, se acerca él y me dice: ‘Hola’. Y lo veo pálido. Y entonces, me dice: ‘¿Le puedes no decir nada a tu tía?’”, añadió la mujer, quien después aseguró que, a partir de ahí, tuvo pesadillas sobre si decirle o no a su tía sobre la infidelidad.

Mira aquí el video viral

La broma que le hacía en las reuniones familiares

“Y entonces, luego, cuando llegábamos a las reuniones familiares, pues me dediqué a torturarlo un poco. Y entonces, llegaba él y le decía: ‘Hola, ¿te acuerdas que nos vimos en…? Ah no, no eras tú. Perdón, me confundí’”, aseguró.

Según la mujer, su tía, al cabo de un tiempo, acabó recibiendo una camioneta por parte del hombre. “Y yo: ‘Wow, pues qué hiciste. Ve nomás el nivel de culpa que traes’”, le dijo la protagonista de esta historia a su tío, en ese entonces.

Eventualmente, la chica dejó de hacer bromas al respecto y le dejó en claro a su tío que todo el problema era suyo y de nadie más. Lo curioso es que, años después, su tía le acabó diciendo algo que la dejó atónita: “Ya sé que tú sabías”. Apenas reveló eso, el video viral culminó y dio paso para que varios usuarios reaccionaran. Muchos señalaron que desean saber más sobre lo ocurrido. Otros, en tanto, comentaron que, en su lugar, habrían hecho de todo para quedarse con la camioneta.

