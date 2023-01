Muchos hombres critican a sus parejas por las vestimentas que utilizan, sobre todo en lugares públicos. En Estados Unidos, una madre pasó por una situación similar cuando planeaba recoger a su hijo de su escuela con un atuendo calificado como “atrevido”.

Elaine Hampson es una creadora de contenido muy popular en TikTok y YouTube, redes en las que comparte videos junto a su esposo y sus dos hijos. Sin embargo, uno de los clips provocó polémica hace poco entre cientos de usuarios.

La mujer se alistaba para ir a recoger a uno de sus hijos a la escuela con un conjunto rojo de dos piezas, pero su esposo no aprobó el atuendo, tal como indica The Sun. “Iba a recoger a mi hijo de la escuela y mi esposo me dijo que este atuendo era inapropiado”, dijo en un video que publicó en TikTok y que posteriormente fue borrado por la polémica que generó.

Tuvo que cambiar de ropa

Tras la desaprobación de su esposo Mikey, que suele aparecer con mucha frecuencia en sus videos, la joven madre recurrió a un vestido con mangas hasta el suelo. “Así que cambié y veamos si él lo aprueba”, fue lo que dijo en la grabación.

El nuevo outfit fue aprobado por el hombre, de acuerdo con las imágenes compartidas por el medio en mención.

Tras la desaprobación de su esposo, Elaine Hampson tuvo que cambiar de atuendo. (Foto: TikTok/@hampsonfamily).

El video se volvió viral y la mayoría de los usuarios no estuvo de acuerdo que cambiara de atuendo por decisión de su esposo. “Ningún hombre me dirá qué ponerme”, “El primero es mejor, me hubiera quedado con ese”, fueron algunos de los comentarios.

