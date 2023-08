Si bien casarse es el sueño más grande de muchas personas, para una mujer en Dubai parece que tener un matrimonio feliz no es suficiente. Y es que, según lo ha manifestado ella misma en la red social de origen chino, TikTok, antes de contraer nupcias con su pareja, le enumeró algunas cosas que necesitaba cuando ya sean marido y mujer.

La usuaria @lionlindaa ha sido la que volvió famoso un clip en el ciberespacio, puesto que, usó un video para dar a conocer todo lo que le habría pedido a su novio antes de casarse. El contenido que reveló sus excéntricos gustos ganó mucha popularidad al punto de tener dos partes, en donde sumadas lambas generaban más de 14 millones de reproducciones.

Pedidos millonarios

“Cosas que pedí cuando me casé”, dice ella en la descripción de esta publicación viral mientras explica que su pareja es millonaria y puede cumplir cada uno de sus pedidos. La mujer contó que inició con pedirle una casa propia para generar inversión, un vestido de novia hecho por un diseñador y valorizado en 3 millones de dólares, anillos de diamantes, vacaciones todos los meses, un guardarropa de un millón de dólares, carros bañados en oro de 24 kilates, mansiones, etc.

La revelación que mostró esta mujer no demoró mucho en ser reaccionada por la gente que vio esto muy mal y recibió duros comentarios por los supuestos gustos que tendría. “¿Qué más quieres? ¿Su alma?”; “En una escala del uno al diez, ¿qué tan infelices crees que son?”; “Nunca haría esto, aunque fuera millonario”, fueron algunos mensajes que recibió.

El enojo de los usuarios se enfocó en la supuesta desconsideración que tendría ella con su pareja, asegurando que solo estaba gastando el dinero de este hombre sin generar algún ingreso más para ambos. A pesar de las críticas, la mujer no se ha manifestado al respecto, restándole total importancia a estos mensajes.

Quieren esa vida

Sin embargo, la influencer también recibió elogios por el estilo de vida que lleva por parte de sus seguidores, los cuales resaltaron sus exigencias. “Yo también quiero vivir ese sueño”; “La gente en Dubai vive en un universo diferente, lo juro”; “Honestamente, estoy cansada, no me importa, me caso con un hombre rico ahora. Gracias universo”, dijeron las personas que le mostraron su respaldo.

