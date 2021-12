“Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en una de las películas que más expectativa ha generado en el 2021 y en el Universo Cinematográfico del Mavel pues en ella podría marcarse un antes y un después en este universo paralelo, por lo que no es nada extraño que en todo el mundo se hayan visto llenos totales en los cines, escasez de entradas, locuras de fanáticos y casos virales, como el que presentaremos en esta nota.

En Cozumel, Quintana Roo, México, una familia entera fue al estreno de esta película el miércoles 15 de diciembre, lo cual no tendría nada peculiar si no fuera porque compraron un asiento extra, en el que no se sentó nadie sino que se colocó la fotografía de alguien muy especial y su casaca de los Avengers, dando a entender de que se trataría de un gran seguidor de los superhéroes de Marvel.

Celmy Medina fue la encargada de dar a conocer esta historia a través de una publicación que hizo en su Facebook. Mediante aquellas fotografías y una breve descripción contó al mundo entero que su fallecido esposo estaba muy ilusionado con la nueva película de Spider-Man y que decidió honrar su recuerdo llevándolo de manera simbólica al día del estreno.

“Y porque no iba hacer la excepción ese asiento no quedará vacío con una película que tanto esperabas”, escribió la señora para recordar a su esposo Diego Baas Burgos.

La publicación se viralizó en Facebook y recibió una serie de comentarios de personas que se conmovieron por lo hecho. Además, varios amigos del difunto lo recordaron con gran cariño.