La sonrisa es la ‘carta de presentación’ de las personas en casi cualquier país, razón por la que miles de personas pagan una exorbitante suma de dinero por cuidarla. Sin embargo, algunos jóvenes pasarían episodios ‘traumáticos’ en sus vidas que los llevarían a quedarse sin muelas y caninos. ¿Este es el caso de Natalie Lacasse? Su trastorno bucal la afectó por años, pero hoy no deja de sonreír al respecto.

La tiktoker de Canadá comentó que sufrió de un dolor problemático en su mandíbula, cuando solo tendía 12 años. Su dentista de cabecera le diagnosticó un severo caso de ‘temporomandibular’ que le provocó disfunción en las articulaciones de la boca; pocos años pasaron para que pierda casi la totalidad de sus piezas dentales.

Pese al hecho traumático y la pérdida de una sonrisa natural, ello no desanimó a Natalie: “Hasta el año pasado ocultaba constantemente mi sonrisa y mis dientes”, contó ahora a sus 24 años; ella aseguró que los primeros meses usando dentaduras postizas sí fueron difíciles en lo emocional y social. “Cuando hablaba o me reía, me tapaba la boca. Realmente me horrorizaba que alguien, incluso mi propia familia me viera”, contó más detalles.

“Fue difícil mirarme en el espejo”

Cibernautas curiosos y seguidores de Natalie se sintieron atraídos por la forma tan peculiar de mostrar ‘sus defectos’, pues ella haría sátira y broma de las dentaduras postizas que usa; se tomaría a ligera toda ocurrencia que se le venga a la cabeza con esta porcelana. Hoy en día, ella goza de casi 16.800 seguidores en TikTok y muchas personas apremian que su belleza radica en más cosas que solo dientes.

Mira el video viral

Ella contó que su ‘mal bucal’ lo obtuvo luego de tomar malas decisiones: un accidente automovilístico la obligó a tomar naproxeno por meses y así calmar el dolor corporal. Pronto, los vómitos se hicieron diarios y ella comenzó a cepillarse los dientes de manera descontrolada: “Me borré los dientes al hacer esto”, había dañado en demasía la fina capa de esmalte dental que poseía.

Se vio así misma “llorando todos los días” por tratar de pegarse la dentadura postiza que le recetaron. “Todavía tengo dificultades para comer en público, ya que es increíblemente difícil para mí comer sin los dientes superiores y con todos los dientes inferiores rotos”, relató, pues su problema no es solo estético.

“Realmente estoy tratando no solo de entretenerme durante estos momentos tan difíciles, sino también de traer humor y luz al dolor crónico y las dentaduras postizas siendo joven; mientras comparto mi viaje e historia”, cuenta la joven llena fuerza y motivaciones, pues hoy en día sus videos llenos de humor la motivan a lanzar su dentadura mientras habla, come o se toma una sesión de fotos: “Me encanta que te rías de ti misma ¡Eres una genia!”, son las palabras que recibe por cada post hecho.