Elvis Presley reinó por muchos años en la escena artística, no por nada se lo llamaba “El rey del rock and roll”. Tras su muerte en 1977, docenas de sus propiedades entraron en subasta y entre ellas está el ‘Lockheed JetStar’. Si bien el jet privado no tendría forma de volar nuevamente, el youtuber James Webb le daría una ‘segunda vida’, tras más de 50 años de no ser operado y quedar prácticamente olvidado.

El excéntrico creador de contenidos gastó cerca de 234.000 dólares para adquirir el avión privado. Pese a tener sus 4 motores principales Pratt & Whitney JT12 desmantelados, James tendría grandes planes para esta icónica aeronave: volverla una casa rodante de lujo. Así que la llevó a Florida para los preparativos.

Volvió el jet una caravana

James no se sintió desalentado al saber que le faltaban unos 2,2 millones de dólares para volver a despegar el Lockheed JetStar por los cielos, pese a que la aeronave costó cera de 4.4 millones en su tiempo. De inmediato contó a sus seguidores que la idea de una caravana era más fiable: podría hacer uso del microondas, el sofá y el baño que hay a bordo del avión.

Mira el video viral

Tras mostrar algunas fotografías de su interior, se dio a notar los selectos materiales que el autor de ‘Unchained Melody’ requirió: tapisado de primera calidad, paneles de madera, sistema de sonido y una televisión. Además de estos lujos para la época, este solo habría sido el tercer avión de la flota del ‘Rey’.

Regresando a su objetivo, James contó que su idea era que la nueva caravana pueda recorrer el país y recaudar fondos para organizaciones benéficas: “Vamos a quitar la parte de la casa del RV, poner (el avión) en eso, para que pueda ser la ‘Experiencia Elvis’”, sería parte de su plan explicado en YouTube.

En así que el gran admirador de Elvis Aron Presley también confesó que quiere conmemorar la vida y el legado de a su artista favorito: “Fue la compra financiera más grande que he hecho, fue más cara que mi casa. ¿Qué tan loco es eso?” se dijo del avión, pese haber sido adquirido por el cantautor a solo un año de su muerte.

