Se viralizó en redes sociales el instante en que un tigre persigue a un perro salvaje indio, espécimen que es conocido también como cuón o dole. La persecución, registrada por un fotógrafo de la naturaleza, sorprendió a los internautas por su inesperado desenlace.

Como podrás observar en las imágenes, publicadas en YouTube por la organización turística Five Zero Safaris, todo empezó cuando el felino fue visto persiguiendo al can en cierto punto de una carretera de la India. Los testigos, quienes se movilizaban en coches de safari, no dudaron en detenerse para no interrumpir el desarrollo de la escena.

El video, de casi 3 minutos de duración, nos deja ver que, sorpresivamente, el perro salvaje supo mantener una distancia segura del tigre. A pesar de que este lo persiguió por varios metros, el can demostró una gran habilidad a la hora de evitar al poderoso depredador.

Es posible escuchar durante buena parte del clip de YouTube que el cuón incluso tuvo tiempo de advertir con aullidos a los demás animales sobre el peligro que acechaba el área. El hecho no tardó en llamar la atención de los usuarios de redes sociales, quienes expresaron su admiración por la inteligencia del perro.

Mira a continuación la impresionante escena que acumula más de 40 mil reproducciones en YouTube:

