Te provocará meterte a una piscina para jugar con él. Un perro está en boca de miles de usuarios de YouTube luego de ser captado en el momento en que aprende a nadar en una tina. La escena, grabada en su casa ubicada en Texas, Estados Unidos, no tardó en volverse viral en la plataforma.

El can de esta historia se llama Louie y es de raza corgi. Él ha demostrado ser un animal que no le teme en lo absoluto al agua, pues cuando su propietario le avisó para que se meta a la tina, este no hizo nada para impedirlo.

De acuerdo a la publicación viral de YouTube, el hombre sostuvo a su perro con las dos manos, con la intención de que su mascota pueda sentir el agua con sus patas, sin mojarse por completo, ya que todavía no sabe nadar al 100%.

Pero sí que está aprendiendo muy bien, pues tal y como vemos en la grabación, el can es capaz de mover sus patas sin temor alguno, al punto que pareciera que ya quisiera meterse al agua por sí solo.

Sus movimientos fueron calificados por los usuarios de YouTube como “tiernos”, ya que al ser un perro pequeño lo vuelve más adorable todavía. La escena ha dado la vuelta al mundo rápidamente, por lo que hablamos de un viral sin duda alguna.

VIDEO RECOMENDADO

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida

La brutal batalla entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

La brutal batalla entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado