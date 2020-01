Si ‘Shrek’ es tu saga de películas favoritas, esta nota es perfecta para ti y es que un canal internacional de TV transmite absolutamente todas las películas y especiales de las aventuras del ogro verde y el burro parlante.

Un usuario comentó en YouTube que alguien en Reddit le compartió el dato de que un canal de televisión en Italia tiene en toda su parrilla de programación absolutamente todas las películas de ‘Shrek’ en distintos idiomas, no solo el italiano, para que así los que contraten su servicio puedan ver cada que deseen.

Sin embargo, para las personas de Latinoamérica este servicio no está disponible ya que solo se ha habilitado la opción para las personas en Europa. El servicio de cable que provee este canal es Sky y, curiosamente, el nombre del mismo es ‘Cinema Shrek’.

Las películas de ‘Shrek’ que puedes ver aquí son:

Shrek

Shrek 2

Shrek the Third

Shrek Forever After

Puss in Boots

Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party

Shrek 4-D

Far Far Away Idol

Donkey’s Caroling Christmas-tacular

Shrek’s Yule Log

Thriller Night

The Pig Who Cried Werewolf

Puss in Boots: The Three Diablos

Shrek the Halls

Scared Shrekless

The Adventures of Puss in Boots