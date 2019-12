Esta es una historia real, le pasó a unas personas en Chile , en donde unas personas se encontraban paseando por las playas de Tirúa y mientras observaban las olas del mar, se dieron cuenta de que una extraña criatura marina estaba muy cerca a ellos. ¿Qué era? Aquí te lo contamos.

Pasa que cuando la persona que estaba grabando el video se acercó a ese extraño ser, este comenzó a moverse como si estuviera desesperado y es que buscaba de una u otra manera volver al mar.

La grabación, colocada en YouTube , nos enseña que este raro animal, en su intento por regresar al agua, se desgarraba la piel con las piedras secas que no lo dejaban moverse bien, así que las personas intentaron ayudar al mismo pero no sabían si estaban haciendo lo correcto o no puesto que, al ser un pez muy extraño, pensaron que este podía ser venenoso.

¿Qué animal era? Pues era un pez mixino, también conocido como pez bruja o hiperotretos. Estos aparecen muy rara vez afuera del agua y cuentan con más de un corazón, por lo que no necesitan una gran cantidad de oxígeno para sobrevivir.

Estos peces tampoco son venenosos, por lo que puedes tocarlos sin problema alguno pero lo que sí, cuando se sienten amenazados, botan una baba que no permite cogerlos.

