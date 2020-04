La alegría que puede sentir un niño al tener una mascota, en ocasiones, es indescriptible. Un video viral de YouTube nos permite ver la conmovedora reacción de un niño al recibir un perro como regalo de sus padres en el día de su cumpleaños. El enternecedor momento fue registrado en una casa ubicada en Hanover Park, Illinois (Estados Unidos).

De acuerdo a la publicación de la red social, Leo es un pequeño que siempre quiso tener un can; sin embargo, cuando les consultaba a sus progenitores sobre esa posibilidad, siempre recibía una respuesta negativa.

En el día de su cumpleaños número 8, los padres del menor decidieron cambiar su opinión sobre el tema, y por eso lo llevaron a la sala de la vivienda, donde ya le estaba esperando una gran caja encima del mueble, tal y como vemos en el viral de YouTube.

Leo, al abrir la mencionada caja, quedó boquiabierto, pues había un perrito que estaba destinado a convertirse en su mejor amigo. Solo pasaron unos cuantos segundos para que él le diera el primer abrazo y luego lo cargara con una sonrisa de oreja.

El pequeño no podía creer el gran detalle que había recibido de sus padres, pues aparentemente no contemplaban la idea de que haya una mascota en casa. La escena, como era de esperarse, emocionó a miles de usuarios de YouTube. Actualmente, el clip ya tiene miles de reproducciones. Todo un viral que no debes dejar de ver.

