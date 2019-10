Desde hace un tiempo las empresas no dudan en entrevistar a sus futuros empleados por aplicaciones de videoconferencia como Skype, tanto desde la webcam de una laptop como desde un smartphone. Hasta ahí todo bien, pero qué pasa cuando el reclutador descubre que algo no anda bien con el candidato.

De esto precisamente se trata el siguiente video que se hizo viral esta semana en YouTube. El hombre aprovechó que la entrevista de trabajo era por Skype y puso a otra persona a que hablara por él mientras movía sus labios, fingiendo que era quien conversaba.

Desde el inicio fue evidente que hacía trampa, pues los labios del candidato al puesto de trabajo no coincidían con la voz que se escuchaba. En cierto momento, el entrevistador se burló de lo que veía y detuvo al hombre, de quien no se tiene mayor información.

“Espera, espera, creo que no eres tú el que está hablando, alguien más está hablando aquí y tú solo estás sincronizando los labios. Incluso puedo escuchar la voz del candidato que está frente a mí”, le dijo el reclutador, que luego le indicó muy severo: “Te atrapé”.

El entrevistador le sugirió que no volviera a hacer algo como eso y que practicara para próximas ocasiones. “Lo siento, pero no vas a continuar en este proceso. Además, te recomiendo no seguir con esto, necesitas ser formal y al menos practicar antes”, finalizó.