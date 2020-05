En los últimos días se ha conocido la terrible situación por la que pasaron algunos alumnos de la Universidad de Miami (Estados Unidos) mientras recibían clase del docente, de nombre John Peng Zhang, a través de Zoom. El momento fue grabado por un alumno, publicado en TikTok y viralizado en YouTube. La acción del profesor le costó su trabajo. ¿Qué fue lo que hizo?

Es que el instructor de análisis de negocios fue expuesto por uno de sus propios alumnos cometiendo una obscenidad lasciva en plena clase, pues al compartir su pantalla a través de Zoom su navegador mostró claramente que uno de sus marcadores era de contenido pornográfico relacionado con estudiantes mujeres.

Solo bastaron 8 segundos de evidencia en el que se amplió claramente el marcador pornográfico de John Peng Zhang, mientras el continuaba con su clase. El video se publicó en TikTok y se hizo viral en YouTube y demás redes sociales. El clip muestra claramente la URL de Miami.edu en el navegador, mostrando claramente que el docente pertenecía a la Universidad de Miami, en Estados Unidos.

Tras la publicación, el material audiovisual ya estaba circulando en medios de comunicación y comunidades universitarias de otras instituciones. “Tenía amigos compartiéndolo conmigo de otras escuelas que lo vieron”, manifestó Ethan Hartz al periódico estudiantil.

Por su parte, el docente pidió disculpas a sus estudiantes asegurando que no sabía como sucedió y que no se percató de lo que había hecho: “mis disculpas a la clase”. Se pudo conocer que Zhang impartió algunas clases virtuales antes de dejar de presentarse.

Las autoridades de la Universidad de Miami se negaron a hablar sobre el tema, sin embargo la institución publicó un mensaje sobre lo acontecido. “La Universidad de Miami investiga agresivamente todas las quejas de comportamiento inapropiado o acoso sexual. Después de recibir una queja a través de la línea directa de ética de la Universidad, el incidente fue investigado por la oficina del Rector, el investigador del Título IX y la Escuela de Negocios de Miami Herbert”.

La plana mayor de la Universidad de Miami descubrió rápidamente la inconducta de John Peng Zhang, por lo que fue separado de la institución, pues las alumnas consideraron una falta de respeto e incomodidad recibir clases de un hombre que tiene actitudes lascivas hacia las estudiantes. “Es difícil no pensar que te está mirando así, no prendería mi cámara, no quiero que me mire”, sentenció Samantha Hill.

VIDEO RECOMENDADO

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Nadar sin agua: El espectacular entrenamiento en casa de una nadadora rusa se vuelve viral

Nadar sin agua: El espectacular entrenamiento en casa de una nadadora rusa se vuelve viral

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral

Niño golpeó accidentalmente en la cara a su hermana con una pelota y es viral

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral