¿Cuál sería tu reacción si te encuentras con un peligroso oso? Este hombre tubo la reacción menos pensada al toparse con uno de ellos en la parte trasera del auto estacionado en plena madrugada. Este insólito momento quedó registrado en YouTube , donde es viral.

La madre de Andres Dean, un habitante de la Columbia Británica de Canadá, despertó a su hijo para advertirle que la alarma del automóvil había sonado. El hombre fue a ver qué estaba pasando en el auto, pensando que unos ladrones abrían ingresado a robar, pero no imaginó encontrarse con algún otro intruso.

Sin embargo, en lugar de encontrarse con simples malhechores, vio a un hambriento oso en el asiento trasero del vehículo y la reacción del sujeto no fue la más esperada ni por su madre ni por los cibernautas que vieron el curioso video en YouTube.

¿AQUÍ NO PASA NADA?

El hombre que filmaba su peligroso encuentro con el plantígrado, reaccionó de la manera más pacífica, y como si no hubiera pasado nada se le escucha decir en el clip: “Oh, oye, hay un oso en el auto. Bueno, eso no es bueno”, a lo que su madre responde: “¿Cómo se metió en mi auto?”.

El hombre supuso que el animal vino en busca de comida y abrió la puerta del carro por su propia cuenta para encontrarla, sin embargo no imaginó que fuera ‘ampayado in fraganti’.

