¿Quieres descubrir al impostor rápidamente? ¿Necesitas ganas a tus amigos y someterlos a una votación bastante rápida? Pues aquí te decimos cómo. Among Us se ha convertido en una de los juegos de moda y ya suma más de millones de descargas en todo el mundo a través de los smartphones y de la computadora.

Si bien su lanzamiento fue en el 2018, la popularidad de Among Us ha crecido a niveles que sus mismos creadores no se lo esperaban. Incluso, en las redes sociales ya se comparten tutoriales y diversidad de trucos para que los pongas en práctica.

¿Sabes cómo descubrir al impostor? Esta es la finalidad del videojuego. Si bien a veces resulta difícil, en otros sentidos es bastante fácil en caso dicha persona sea novato.

En caso te tome demasiado tiempo descubrir al impostor, entonces te dejamos una serie de trucos para poder ganas no solo una serie de puntos, sino también liberar algunos objetos que encuentres en la tienda de Among Us .

Mira las baldosas: Si ves a un jugador que empieza a usar las baldosas para desaparecer, entonces puedes dudar de que es el impostor y que está tratando de ocultarse del resto.

Cuarto vacío: Si fuiste a un cuarto vacío y no encontraste a nadie, pero de pronto ves a alguien salir, entonces no debes dudar de que es el impostor y se ha camuflado de tal forma que nadie se de cuenta.

Mascota: Si has visto que alguien ingresó con su mascota a una habitación y luego observaste que había sido asesinado por el rastro que dejó pet, entonces no debes estar alerta pues el impostor está realmente cerca y a menos metros de lo que te imaginas.

Cuarto de cámara: Si aprecias que alguien se ha acercado al cuarto de cámaras, siempre mantente con los 5 sentidos despierto, pues si recurre varias veces puede que esté intentando ocultarse entre el resto y pasar desapercibido.

