La beta 3.1 de Android 14 acaba de ser lanzada para corregir principalmente algunos errores encontrados en la anterior versión, como el problema para usar el desbloqueo por huellas, debido a esto, muchos usuarios pueden aprovechar la oportunidad de actualizar sus dispositivos para solucionar estos fallos.

No obstante, si deseas esperar a que salga la versión final de Android 14 y recién instalarlo en tu celular, debes saber si tienes un modelo y marca compatible para prepararte con anticipación y ahorres el espacio de almacenamiento suficiente para la descarga.

Debido a ello, desde MAG te compartimos una lista con los smartphone Xiaomi que podrán instalar Android 14 sin problemas y disfrutar de las nuevas funciones que agregará este sistema operativo.

Lista de celulares Xiaomi que actualizarán a Android 14

La versión final de Android 14 todavía tiene algunos meses de espera, por lo que es posible ir ajustando nuestros dispositivos para iniciar la descarga de este parche. Por ello, si tienes un celular Xiaomi, te contamos cuáles podrán, hasta el momento, descargar este nuevo sistema.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 11 Prime 5G

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Si tu teléfono no se encuentra en la lista, no te preocupes, ya que todavía queda tiempo para conocer si Android incorporará alguna medida para aquellos modelos que no sean disponible para la nueva actualización.

Síguenos en nuestras redes sociales: