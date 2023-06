¿Las llamadas desde tu celular no son muy claras? Posiblemente hayas notado falta de fluidez cuando te has comunicado con tus amigos, pareja u otra persona y, com es de esperar, es posible que quieras cambiar esto para tener una mejor experiencia durante este proceso.

Ante esto, muchos dispositivos móviles cuentan con una alternativa sencilla y práctica denominada VoLTE, cuyo significado literal es “Voice Over Long Term Evolution” y es traducido como “Voz Sobre Evolución a Largo Plazo”. Aunque parezca algo extraño, la realidad es que modifica de manera positiva la calidad de las llamadas.

Lo cierto es esta función permite llamadas sobre la red LTE, lo cual genera que sean más fluidas y con una calidad 4G, por lo que puedes aprovechar en realizar otras actividades dentro de tu mismo móvil y esto no empeorará tu comunicación. En ese sentido, en MAG te explicamos cómo activar esta tecnología en tu equipo.

Cómo activar las llamadas VoLTE en tu teléfono

Te explicamos en pocos pasos de qué manera puedes mejorar las llamadas de tu celular con la opción VoLTE.

Si tienes un celular Android, entra en “Ajustes”.

Luego, accede a la opción “Conexiones”.

En el caso de que no te aparezca, puedes entrar a “Tarjeta SIM y redes móviles”.

Toca en “Datos móviles”, de lo contrario, accede a la ubicación de tu tarjeta SIM.

Tras esto, pulsa en “Llamadas VoLTE” o un término parecido.

Dale a “Activar” y listo.

Activar VoLTE en Android

En los iPhone, los pasos son parecidos, primero entra en la app “Ajustes”.

Tras esto, toca en “Opciones”.

Selecciona “Activar LTE”.

Finalmente, activa esta función en el iPhone.

