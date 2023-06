¿Quieres evitar que accedan al contenido de tu celular Android? Si tienes aplicaciones conocidas como WhatsApp, Instagram, entre otras, o incluso si guardas algunas fotos exclusivas que todavía no has subido a redes sociales y no deseas que nadie vea esta información privada, no te preocupes, ya que puedes activar el “modo invitado” y agregar mayor discreción en tu smartphone.

Esta función tiene como objetivo ocultar tus archivos, galería y otro tipo de documento confidencial para que terceros no puedan visualizarlos sin tu permiso; sin embargo, podrán utilizar algunas funciones básicas si es necesario.

De esta manera, no tendrás que estar pendiente de que otras personas accedan a tus mensajes y otro contenido, ya que el “modo invitado” le dará un extra de privacidad a tu celular. Para ello, en MAG te compartimos una guía rápida que puedes poner en marcha.

Cómo crear el modo invitado en Android

Si quieres tener mayor privacidad en tu celular, puedes realizar algunas configuraciones para activar el “modo invitado”. Aquí te explicamos qué debes hacer para lograrlo.

Desde tu celular Android, abre la app “Ajustes”.

Ahora, accede a la opción “Usuarios y cuentas”.

Entre las opciones, elige “Usuarios”.

Ahora, toca en “Añadir invitado”.

Introduce un nombre nuevo, como “Modo invitado”.

Dale a “Crear” y espera a que se configure.

Para acceder a esta cuenta solo debes deslizar la pantalla del móvil de arriba hacia abajo.

Luego, toca en el botón azul y elige tu cuenta creada.

En el caso de que quieras salir, despliega nuevamente en el acceso rápido.

Selecciona la cuenta que usas de forma personal y listo.

