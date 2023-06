Android Auto ha lanzado una nueva actualización disponible para los celulares Android, esta vez se trata de la versión 9.8 oficial que trae diversas novedades y funciones mejoradas. Es así que ahora los usuarios pueden descargar e instalar sin problemas este reciente parche para comenzar a disfrutar de las características que sin duda los ayudarán a tener una mejor experiencia.

Si bien salió la beta hace tan solo unos pocos días, Google no ha hecho esperar por la versión final que llegará a muchos dispositivos de manera automática. Sin embargo, si en tu caso esto no ha sido posible, no te preocupes, ya que puedes hacerlo de forma manual desde tu teléfono.

Para realizar este proceso, primero debes asegurarte de tener suficiente batería en tu celular Android, asimismo, ten en cuenta que la conexión a internet sea estable con el fin de evitar inconvenientes. A continuación, te explicamos el paso a paso desde MAG.

Cómo instalar Android Auto 9.8 oficial en tu celular

Te explicamos a detalle cómo puedes tener en tu celular la versión oficial de Android Auto 9.8 y disfrutar de sus novedades.

Lo primero que debes hacer es dirigirte a Google Play.

En el buscador, coloca Android Auto.

También puedes seguir este enlace para ir directamente a la app.

para ir directamente a la app. Una vez dentro, dale al botón “Actualizar” y espera algunos segundos.

Cuando termine el proceso se te notificará que la aplicación está lista para usarse.

Otra alternativa para actualizar Android Auto es por medio de su APK desde APKMirror .

. En este caso, deberás elegir si tu smartphone es ARM o ARM64.

Luego instala el archivo del APK de la versión 9.6 de Android Auto.

Finalmente, espera algunos segundos y listo.

Recuerda que esta versión viene integrada con todas las correcciones de las anteriores betas, por lo que no debes de preocuparte por encontrar errores.

Síguenos en nuestras redes sociales: