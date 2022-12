¿Qué son las aplicaciones abiertas en segundo plano? cuando minimizas la ventana de un programa a través de una computadora o portátil, no quiere decir que la cerraste por completo, sino que se mantiene a la espera mientras realizas otras acciones, el objetivo es que no pierdas tu tiempo accediendo nuevamente al referido software, además, ten en cuenta que el programa seguirá ejecutando procesos incluso si no se encuentra activo. Lo mismo ocurre con las aplicaciones de los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, si no las cierras correctamente estarán consumiendo la memoria RAM de tu dispositivo. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos a cambiar el diseño o estructura de los aplicativos abiertos en segundo plano.

Antes de comenzar, es importante destacar que este truco solo funciona para los celulares de la marca Samsung, ya que previamente descargarás una aplicación exclusiva de la Galaxy Store, la tienda oficial de la mencionada firma surcoreana. Sigue los pasos al pie de la letra para modificar el aspecto de las aplicaciones abiertas en segundo plano.

Así puedes cambiar el diseño de las aplicaciones en segundo plano en Android

Primero, ingresa a la Galaxy Store de Samsung y descarga la aplicación “Good Look”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

Ahora, abre la app y si es necesario otórgale todos los permisos necesarios.

El siguiente paso es buscar, descargar y activar el apartado que dice “HomeUp”, se encuentra al final.

Aquí presiona la opción denominada “Task Changer”.

Finalmente, en la sección “Layout Type” escoge uno de los 5 diseños que te ofrece “Google Look”.

Listo, para corroborar los cambios toca sobre el botón digital de “Multitareas” (ícono de las tres líneas verticales que se ubica en la barra de navegación).

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

Ábrela y presiona sobre el apartado de "Limpiar", lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.

