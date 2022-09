La mayoría de los teléfonos inteligentes de la gama alta de Samsung te ofrecen una increíble herramienta denominada “Uso compartido de energía”, la cual te sacará de apuros cuando cualquiera de tus dispositivos con carga inalámbrica se encuentren con batería baja, pues la referida función te permitirá cargarlos e incluso podrás entregarle energía a un iPhone de Apple, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Es importante aclarar que no todos los dispositivos tienen la carga inalámbrica, solo algunos de la gama alta, por ejemplo: el Samsung Galaxy S22, S21 FE, Z Flip3, etc., corrobora esta información desde la página oficial de tu fabricante. Además, también hay ciertos auriculares o relojes inteligentes que pueden cargarse sin cables; por otra parte, los modelo de iPhone que cuentan con la misma función son el iPhone 11, 12, 13, etc., consulta otros desde el sitio web de Apple.

LOS PASOS PARA CARGAR OTROS CELULARES O DISPOSITIVOS CON TU CELULAR SAMSUNG GALAXY

Primero, despliega la barra de notificaciones o el menú de herramientas de tu celular Samsung , esa sección en donde se encuentra el WiFi, modo avión, Bluetooth, etc.

, esa sección en donde se encuentra el WiFi, modo avión, Bluetooth, etc. Ahora, busca y presiona la opción “Uso compartido de energía”.

Te aparecerá una ventana que dice “Compartir batería de forma inalámbrica”.

En las recomendaciones te indican que retires cualquier cubierta (funda) de los dos dispositivos, tanto el que otorgará la energía, como el que la recibirá.

Finalmente, coloca el móvil principal hacia abajo y el segundo encima, ambos deben tocar su parte posterior. Para que quede claro tienen que chocar ambas partes de la batería.

Listo eso sería todo. Para desactivar el “Uso compartido de energía” oprime en “Cancelar” y procede a desactivar la función desde la barra de notificaciones. Cabe destacar que el smartphone que recibirá la energía no debe tener habilitada la misma función, de lo contrario podría estar cargando al dispositivo que iba a funcionar como cargador.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR ANDROID

Evita que tu celular se descargue por completo : de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma.

: de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma. No lo dejes mucho tiempo en 0% : existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro.

: existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro. Impide que tu celular se encuentra a temperaturas altas : deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor.

: deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor. Carga rápida con moderación: algunos dispositivos Xiaomi cargan la totalidad de su batería en 15 minutos, esto con un cargador de 120W, aunque no es una función negativa si lo repites a diario podría dañar considerablemente la batería.

