Falta muy poco para la quincena del mes de diciembre, el último día de plazo que tienen las empresas para pagarle la gratificación a todos sus trabajadores, por esta razón es que millones de personas ya están empezando a organizar las compras para la Navidad de 2022, sin embargo, también se vienen quejando de la constantes llamadas comerciales que reciben en sus teléfonos Android, incluso cuando ya le repitieron a los vendedores que no desean adquirir sus productos o servicios. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para evitar cualquier tipo de llamada “Spam”.

Así puedes desviar llamadas comerciales en tu celular Android

Antes de comenzar, es necesario brindarte una serie de recomendaciones para evitar las llamadas comerciales: no navegues por páginas web inseguras, lo mejor sería utilizar sitios oficiales; no solicites mucha información con un mismo número de teléfono, aquí lo ideal sería añadir un correo electrónico; si asesores comerciales te escriben por las redes sociales o aplicaciones de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., nunca compartas tu número de teléfono porque formará parte de su base de datos. Ahora, aplica lo siguientes pasos:

Es posible que un mismo número te haya llamado en más de una oportunidad, de repente ya lo tienes identificado.

Primero, abre la aplicación de “Llamadas” que viene instalada de forma predeterminada en Android .

. Ahora, presiona una sola vez sobre el número “Spam”.

Se desplegarán algunas opciones en la parte inferior, toca en el ícono de la “i” (información).

El siguiente paso es oprimir en el botón denominado “Bloquear”, el cual se ubica en la parte inferior.

Finalmente, Android te indicará que “ya no recibirás llamadas ni mensajes de este número”, confirma la acción.

¿Por qué los usuarios no prefieren MIUI de Xiaomi?

Los Bugs de Xiaomi : la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico.

: la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico. Parches de seguridad : cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente.

: cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente. Alto consumo de la memoria RAM : con cada actualización de la interfaz de usuario MIUI , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino.

: con cada actualización de la interfaz de usuario , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino. Conexiones : el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles.

: el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles. Otras razones: los usuarios consideran que el modo oscuro es una de las peores funciones. Intentan parecerse a la interfaz de usuarios de iOS. La animación de la carga rápida no muestra el porcentaje exacto.

El truco para liberar espacio de la memoria RAM en Android

Entra a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Busca y presiona en el apartado que dice “Cuidado de la batería y dispositivo”.

Aquí te aparecerán tres secciones: “Batería”, “Almacenamiento” y “Memoria RAM”, oprime sobre esta última.

En esta parte vas a ver cuánta memoria RAM tiene tu teléfono y la cantidad que has consumido, por ejemplo: 2 GB / 4 GB en uso, significa estás utilizando 2 GB de los 4 GB que tiene el smartphone.

Por último, para liberar espacio y mejorar el rendimiento del equipo, selecciona la opción “Aplicaciones no usadas recientemente” y toca el botón “Liberar (+(x) GB)”.

Listo, si deseas puedes reiniciar el dispositivo para optimizarlo aún más (opcional).

