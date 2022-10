Las baterías de 5 mil miliamperios (mAh) o valores superiores que tiene los dispositivos móviles con sistema operativo Android, están fabricadas para durar entre las 8 a 10 horas de uso continuo y sin interrupciones, pero, existen algunas aplicaciones que perjudican la autonomía de la misma y son capaces de agotar la energía de tu teléfono inteligente en cuestión de minutos. En esta oportunidad desde Mag te explicaremos cómo detectar a esas apps que te hacen enchufar el celular a cada instante. Toma nota.

Como se recuerda, las aplicaciones que has abierto y no cerraste de la manera correcta en tu teléfono Android, continúan trabajando en segundo plano, ¿Qué significa? que a pesar de que no las estés utilizando todavía siguen consumiendo un gran número de recursos, como por ejemplo: la memoria RAM, el procesador y la batería. Es cierto, existen algunas apps que necesitas mantener abiertas, no obstante, hay otro grupo que lo único que hacen es consumir la energía del equipo.

ASÍ PUEDES SABER QUÉ APLICACIÓN ES LA QUE AGOTA MÁS RÁPIDO LA BATERÍA DE TU MÓVIL

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android.

Ahora, busca y presiona sobre el apartado que dice “Cuidado de la batería y dispositivo”.

Desplázate hacia abajo y ubícate en la sección denominada “Batería”.

Aquí vas a ver la siguiente descripción: " Aplicaciones con uso de batería alto o bloqueos frecuentes " y debajo la aplicación que más batería consume en tu celular.

” y debajo la aplicación que más batería consume en tu celular. Lo que podría hacer para solucionar los problemas de energía es oprimir sobre el botón “Suspensión profunda” > y aceptar la acción en la ventana emergente.

Esta función hará que esa app no agote batería cuando se encuentra en segundo plano.

ASÍ PUEDES SABER SI NECESITAS CAMBIAR DE TELÉFONO

Almacenamiento : si tu teléfono cuenta con 32 GB de almacenamiento interno, es momento de realizar una renovación de equipo, ya que las aplicaciones de ahora son más pesadas que las de hace varios años y para que sean compatibles con tu dispositivo viejo requieren de mayores beneficios. Aunque la mejor opción sería adquirir una tarjeta MicroSD, aquí no podrás almacenar algunas apps pesadas como: Facebook, Instagram, videojuegos, etc., solo servirá para aplicativos ligeros y archivos multimedia.

: si tu teléfono cuenta con 32 GB de almacenamiento interno, es momento de realizar una renovación de equipo, ya que las aplicaciones de ahora son más pesadas que las de hace varios años y para que sean compatibles con tu dispositivo viejo requieren de mayores beneficios. Aunque la mejor opción sería adquirir una tarjeta MicroSD, aquí no podrás almacenar algunas apps pesadas como: Facebook, Instagram, videojuegos, etc., solo servirá para aplicativos ligeros y archivos multimedia. Batería : igual que el caso anterior, las aplicaciones y las actualizaciones de los sistemas operativos actuales generan mayor consumo de energía, por esta razón, los teléfonos inteligentes son fabricados con baterías de 4.000 a 5.000 mAh., algo que no soportaría un celular con más de 4 años de antigüedad. Además, recuerda que el tiempo útil de una batería es de 300 ciclos de carga aproximadamente, quiere decir que si has cargado tu dispositivo de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería de tu viejo celular se agote rápidamente.

: igual que el caso anterior, las aplicaciones y las actualizaciones de los sistemas operativos actuales generan mayor consumo de energía, por esta razón, los teléfonos inteligentes son fabricados con baterías de 4.000 a 5.000 mAh., algo que no soportaría un celular con más de 4 años de antigüedad. Además, recuerda que el tiempo útil de una batería es de 300 ciclos de carga aproximadamente, quiere decir que si has cargado tu dispositivo de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería de tu viejo celular se agote rápidamente. Años de actualización : todos los móviles tienen una determinada cantidad de años de actualización, por lo general son 4, quiere decir llegará un tiempo en que tu dispositivo ya no recibirá las nuevas versiones de Android o sus nuevos parches de seguridad. Actualmente, estamos en la versión de Android 12, si tu móvil no actualizó o incluso se quedó en versiones anteriores, es momento de adquirir otro equipo para que no seas víctima de los ciberdelincuentes.

: todos los móviles tienen una determinada cantidad de años de actualización, por lo general son 4, quiere decir llegará un tiempo en que tu dispositivo ya no recibirá las nuevas versiones de o sus nuevos parches de seguridad. Actualmente, estamos en la versión de Android 12, si tu móvil no actualizó o incluso se quedó en versiones anteriores, es momento de adquirir otro equipo para que no seas víctima de los ciberdelincuentes. Memoria RAM: los celulares antiguos, vienen con 1 o 2 gigabytes de memoria RAM, algo muy escaso para las aplicaciones de ahora. El referido componente permite que tu móvil pueda abrir varias aplicaciones en segundo plano, si lo haces y tu equipo empieza a ralentizarse, es otro indicio para que compres otro teléfono.

