En cada parte del mundo se usan los dispositivos con sistema Android , pero son muy pocos los que saben de la utilidad de un pequeño orificio que se puede ubicar en la parte superior del móvil. ¿Qué es, para qué sirve y en qué momento se puede usar? Más allá de saber las diferentes funciones que te puede brindar el celular, hay parte del mismo equipo que cumplen un papel muy importante a beneficio de la persona.

Esto sistemas operativos están dotados de un altavoz, de los clásicos botones de volumen, el de encendido y apagado, que a veces funciona como lector de huella, además de la ranura USB Tipo-C y ciertas marcas le integran el botón para llamar al Asistente de Google. Sin embargo, si eres muy observador te darás cuenta que hay un pequeño hueco que muchas veces pasa desapercibido.

Sin embargo, así como existe un orificio para retirar la ranura para la NanoSIM y MicroSD, existe otro muy pegado en la zona de arriba. ¿Sabes realmente para qué sirve este misterioso huequito del celular Android ? Aquí te sacamos de todas las dudas.

QUÉ ES EL HUECO PEQUEÑO DE LA BASE DEL CELULAR ANDROID

Para empezar este se diferencia de la ranura para la NanoSIM y MicroSD porque, al pulsarlo con la llave o el pin que viene dentro de la caja, no sale ninguna bandeja.

La mayoría de los celulares traen un orificio en la zona baja, justo al lado del puerto de carga, donde se almacena el micrófono. Si pensaste que el altavoz también tiene la particularidad de jugar como micro, pues estuviste equivocado.

¿Sabes realmente para qué sirve este pequeño orificio en la zona superior de tu móvil?

QUÉ ES EL HUECO PEQUEÑO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CELULAR ANDROID

Algunos terminales Android también incorporan otro hueco en la parte superior y muy similar al de abajo. ¿Qué es? De seguro te estarás preguntando.

Pues también se trata de otro micrófono y la particularidad de este segundo orificio es que se encarga de reducir o cancelar el ruido del exterior o tu entorno.

De esa manera tus llamadas serán mucho más nítidas y no se escuchará, por ejemplo, lo que sucede en una construcción, el tráfico, entre otros.

Cómo bloquear las llamadas spam en tu celular Android

Descargar la aplicación Teléfono de Google.

Si tu dispositivo cuenta con sistema operativo Android es posible que llegue de manera predeterminada, caso contrario deberás descargarlo.

Abre la aplicación y pulsa el ícono de los tres puntos verticales que se sitúan en el extremo superior derecho.

Estas son las opciones que debes activar en la app Teléfono de Google para no recibir llamadas Spam. (Foto: MAG)

Aquí presiona en “Configuración” y luego en “Identificador de llamada y spam”.

Allí deberás habilitar las tres opciones: “Ver ID del emisor y spam”, “Filtrar llamadas de spam” y “Llamadas verificadas”.

De esa manera cuando alguien te llame, podrás saber quién es el contacto y también te aparecerá una advertencia si se trata de un spam o no.

Qué significa ‘Nearby’ en mi celular Android

De seguro cuando bajaste la barra de notificaciones viste el ícono de “Nearby”.

Este se representa como un lazo hecho nudo. ¿Para qué sirve?

Pues, al igual que el Bluetooth, tiende a poder compartir todas las fotos y videos que quieras en segundos.

Esta es mucho más veloz que los infrarrojos o el Bluetooth mismo.

Para poder activarlo simplemente deberás ligar tu celular con el otro móvil para así compartir información.

¿Sabes qué significa Nearby y por qué debes usarlo desde ahora? (Foto: MAG)

Lo mejor de todo es que no necesitas de datos móviles o conectarte en la misma red Wifi para usarla.

“Nearby” se caracteriza por ser rápida y se mantiene estable durante el paso de fotos o videos de un celular a otro.

Cómo activar o desactivar la red 5G en mi celular

Lo primero será ingresar a los ‘Ajustes’ de tu celular.

En ese momento pulsa sobre ‘Conexión de internet’.

Allí anda a ‘red móviles’.

En ese apartado busca la sección de “Tipo de red preferido”.

Si tu celular cuenta con 5G, lo más probable es que salga “5G / 4G / 3G”.

Para desactivarlo simplemente debes pulsar la frase y elegir “4G / 3G”.

En el caso de los iPhone anda a ‘Configuración’, ‘Datos celulares’, ‘Opciones’, ‘Voz y datos’ y elige si deseas o no 5G.

Puedes desactivarlos o activarlos. O simplemente dejarlo en automático.

Cómo hacer que tu móvil diga el nombre de la persona que te llama

Primero, ingresa a la “Configuración” de tu dispositivo Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, ubica y presiona el apartado "Accesibilidad".

Aquí, toca en la opción “Interacción y habilidad”.

Accede a “Responder / Finalizar llamadas”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “Leer nombres en voz alta”.

Listo, ahora cada vez que uno de tus contactos te llame Android dirá automáticamente su nombre en voz alta, pero, en caso hayan signos raros no será capaz de traducirlos como esperabas, por ejemplo: si tienes un amigo con el nombre “J(U)an”, el móvil dirá “Jota, paréntesis, U, paréntesis, an”. A tenerlo en cuenta.

CÓMO CONECTARTE AL WIFI SIN SABER LA CONTRASEÑA

Conoce el sensacional método para poder conectarte al Wifi sin pedir contraseña. (Foto: MAG)

Pues hay un sencillo truco con el que podrás tener el Wifi sin conocer la contraseña. Recuerda que este tutorial solo se puede hacer desde los dispositivos con Android 10 en adelante y funciona al 100% sin necesidad de root.

Lo primero que debes hacer es ingresar a los Ajustes de tu celular Android .

Allí deberás ingresar a Wifi.

Si tu celular está conectado a una red Wifi y necesitas que tu amigo acceda a ella sin contraseña, simplemente pulsa sobre el nombre de la red.

En ese instante observarás una pestaña que dice Código QR de Wifi.

Ahora deberás ingresar a Ajustes, Wifi, y en la esquina superior pulsa el pequeño recuadro.

Escanea el código QR y listo, ya podrás tener Wifi sin necesidad de pedir la clave a tus amigos.

Lo mejor de todo es que te puedes conectar y reconectar sin la necesidad de un password. ¿Lo sabías?

CÓMO AUMENTAR LA SEÑAL DE TU CELULAR

¿Quieres tener mejor señal en tu celular? Usa este código para hacerlo realidad. (Foto: MAG)

Lo primero es que deberás ingresar al teclado de tu celular.

Allí escribe *3370#

Ahora no pierdas de vista la señal de tu celular.

En ese momento, si tenías una línea de señal, ahora verás que todas las barras se incrementan.

De esa manera realiza la llamada que necesites hacer y ya no se escuchará entre cortado.

Cómo habilita los mejores gestos de tu móvil Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el apartado denominado "Pantalla".

Aquí toca en la opción “Barra de navegación”.

Finalmente, te saldrán dos secciones: “Botones”, la cual estará seleccionada por defecto, y “Gestos de deslizamiento”, activa esta última.

En la parte inferior podrás ver el interruptor “Sugerencias de gestos”, este sirve para que el smartphone te muestre hacia donde estás deslizando. Es opcional activarlo.

Cómo bloquear automáticamente la pantalla de tu móvil Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android .

Ahora, busca y presiona el apartado "Pantalla".

Aquí toca en la opción “Tiempo de espera de la pantalla”, se encuentra casi al final.

Recuerda que los nombres de las opciones pueden variar de acuerdo a la marca o modelo del equipo.

Finalmente, escoge entre los 15 o 30 segundos y los 1,2,5 o 10 minutos de espera para que se bloquee tu pantalla si no registra actividad.

Listo, así tu celular Android se bloqueará en el tiempo configurado cada vez que no detecte actividad. Es importante aclarar que si te encuentras mirando un video en Netflix, TikTok, YouTube, etc., la pantalla no se apagará así no la manipules, esto por el hecho de que se encuentra abierta una aplicación y el teléfono la detectará como una actividad que vienes realizando.

Cómo saber qué procesador tiene mi celular Android

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación en tu celular Android llamada CPU-Z

Esta es totalmente gratuita y puedes bajarla desde este enlace de Google Play.

Cuando ingreses a ella, dale los permisos correspondientes.

En ese instante te aparecerá una serie de recuadros encabezado por un título en color morado.

En la pantalla principal de SOC podrás ver, en primer lugar el procesador que tiene tu terminal.

Pero no solo ello, también puedes encontrar características como la RAM, memoria interna y hasta detalles del GPU.

Cuando copies qué procesador tienes en tu celular Android, simplemente debes buscarlo en alguna web especializada para conocer qué es lo que puedes hacer con ella.

Recuerda que el procesador no cambia, es estable.

Cómo aumentar la velocidad de navegación de Google Chrome en Android

Primero, asegúrate que Google Chrome no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

Abre el navegador desde tu móvil y coloca lo siguiente en la barra de direcciones, en donde va el URL o enlace: “chrome://flags”, sin las comillas por supuesto.

Se abrirán una nueva ventana con las funciones experimentales de Chrome.

En el rectángulo que dice “Search flags” escribe “Enable-parallel-downloading”. Debajo habrá un botón, que dice “Default”, cámbialo por “Enable”. Esto hará que las descargas de Chrome sea más rápidas que antes.

Ahora, busca “Enable-gpu-rasterization” y también configúralo a “Enable”. El ajuste sirve para optimizar el uso de la GPU, procesador y memoria RAM.

El último es “smooth-scrolling”, debe estar en “Enable”, se trata de una opción que no influye en la velocidad de Chrome, pero, te brinda mayor fluidez cuando deslizas hacia arriba o hacia abajo.

Por qué mi celular Android no reconoce mi SIM

Lo primero que debes hacer es que la ranura para la NanoSIM esté bien ajustada en el celular. A veces esta no cierra por completo y allí pueden suceder problemas o errores.

También debes tener en cuenta que la SIM que vayas a colocar en tu celular no esté dañada. De lo contrario, trata de limpiarla con una franela, especialmente la parte dorada.

Si ninguna de las dos cosas anteriores ha funcionado, simplemente anda a los Ajustes de tu celular. Luego a la opción de Reestablecer de fábrica. A continuación deberás formatear todo tu terminal para que así se de rápidamente solución al problema.

Si esto no da solución, también puedes activar y desactivar la red móvil de tu dispositivo.

Otra opción es la de restablecer la configuración solo del Wifi, datos móviles o bluetooth que se encuentra en todos los celulares del mundo. Para ello anda a Sistema y luego Opciones de restablecimiento.

Cuánto tiempo de vida puede tener la batería de mi celular

De acuerdo con la información difundida por el medio tecnológico Tu Experto Móvil, la batería de un dispositivo Android de gama media o alta puede soportar aproximadamente 500 ciclos de carga o tal vez un poco más, todo depende de la marca del equipo y su gama. Si notas que tu celular se descarga rápidamente, es probable que los miliamperios (mAh) de la batería estén disminuyendo, por ejemplo, si tu teléfono nuevo vino con 5 mil mAh, ahora quizá se encuentre entre los 3 mil o 4 mil e irá disminuyendo.

Para saber esta información te recomendamos instalar la aplicación AccuBattery, la encuentras en la Google Play Store o la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí.

Cómo habilitar el ‘modo seguro’ de Android

Primero, pulsa por unos segundos el botón físico de encendido y apagado, el que normalmente se ubica en el lateral derecho.

Te saldrán las opciones “Apagar”, “Reiniciar” y “Modo emergencia”, pulsa en el primero hasta que te aparezca el “Modo seguro”, presiónalo. También aplica para tabletas Android.

El móvil se reiniciará automáticamente y las apps o widgets no estarán disponibles (se mostrarán de color gris), es como si hubieras prendido el teléfono por primera vez.

Lo que sí te permitirá este modo es extraer los archivos a un ordenador, para que así no los pierdas, todo ello antes de tomar decisiones drásticas como restaurar Android a su “modo de fábrica”.

Antes de restaurarlo a su “modo de fábrica”, desinstala las apps para ver si el móvil así deja de tener fallos.

¿Cómo cargar mi Android sin conectarlo a la corriente?

¿Es posible? Claro que sí. Primero, asegúrate que el móvil que brindará la energía esté cargado al 100% o lo más que se pueda.

Ahora, ubícate en la pantalla de inicio de tu móvil Android y despliega la barra de Menú, lo haces deslizando con el dedo desde arriba hacia abajo.

Aquí te van a aparecer varias opciones, activa la que dice ‘Wireless PowerShare’, tiene que estar sombreada de color azul (plomo significa apagada).

Esta parte es muy importante, no es necesario activar la misma función en el teléfono que recibirá la carga, ya que si lo haces cualquiera podría estar brindando energía.

Solo tienes que juntar la batería del celular descargado junto a la del dispositivo que le brindará energía.

Recuerda que son solo algunos dispositivos los que cuentan con PowerShare.

Cómo añadir varios fondos de pantalla de bloqueo

Primero, descarga los fondos de pantalla que más te gusten, recuerda que solo un máximo de 15.

Antes, asegúrate que los fondos sean de tamaño celular, los píxeles varían dependiendo de las pulgadas de tu smartphone, por ejemplo, una pantalla de 5 pulgadas requiere de 1280 x 720 px.

Ahora, ubícate en el inicio de Android y en un espacio vacío haz el gesto de pellizcar hacia adentro, como si estuvieras reduciendo el zoom.

En la parte inferior te aparecerán varias opciones, presiona en “Fondos”.

Después, toca en la sección “Galería” y selecciona las imágenes que has descargado.

Dale en “Realizado” (arriba a la derecha) para encuadrar tus fotos.

Finalmente, aprieta el botón de “Definir en pantalla de bloqueo”.

Listo, solo queda corroborar la modificación que has realizado en tu equipo, para ello bloquea y desbloquea tu celular varias veces y vas a ver cómo el fondo de pantalla cambiará automáticamente y te mostrarán todas las imágenes que has añadido.

El truco para que WhatsApp siempre se actualice automáticamente

Busca WhatsApp en la Google Play Store y accede a la primera aplicación.

Como ya la tienes instalada en tu dispositivo, te pueden aparecer los siguientes botones: "Desinstalar" y "Abrir" o "Desinstalar" y "Actualizar".

El siguiente paso es presionar sobre el ícono de los tres puntos verticales, los ubicas en el extremo superior derecho.

Por último, se desplegarán dos opciones, toca en “Actualizar automáticamente”.

Listo, ahora WhatsApp siempre se actualizará solo a su última versión, incluso si es la beta.

CÓMO ENVIAR AUDIOS DE WHATSAPP CON LA VOZ DE VEGETA

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store. Esto para que no haya problemas al momento de enviar audios.

Ahora, desde tu dispositivo móvil Android, Apple, tableta, computadora o portátil, abre el navegador de tu preferencia y busca FakeYou.com, puedes ir directamente a la página haciendo clic aquí .

. El siguiente paso es rellenar los siguientes recuadros: en “Categoría” escoge “Anime” y “Dragon Ball” y en “Voz” busca la de Vegeta de René García, actor de doblaje español latinoamericano.

Desplázate hacia abajo y en el gran recuadro blanco escribe el texto que quieras, por ejemplo: “Hola soy Vegeta, el príncipe de los saiyajins y quiero enviar un saludo a mi grupo de WhatsApp”.

Luego, en la parte inferior, presiona el botón de “Hablar”.

Espera un poco y más abajo reproduce los audios.

Finalmente, toca el ícono de los tres puntos al lado de los audios, descárgalos y compártelos con tus amigos de WhatsApp.

Cómo saber a qué hora leyeron tu mensaje de WhatsApp

Es importante asegurarse que el contacto tenga activada la confirmación de lectura , ya que en caso contrario el truco no funcionará. Para saber si está activado, solo hay que enviar un mensaje y ver si aparece el doble check de color azul. Una característica que uno también deberá tener encendida.

En cada mensaje que se envía existe la posibilidad de ver la hora de lectura . Para realizar este truco hay que entrar en la conversación con aquella persona que se quiera averiguar si te ignora o no y pulsar de forma prolongada sobre el mensaje que has enviado y del que quieres conocer este detalle.

Una vez seleccionado el mensaje, en iPhone se abrirá automáticamente un pequeño menú en el que se encuentra la casilla 'Info.', en la que habrá que pulsar. En el caso de los Android hay que esperar a que el mensaje torne azul y seleccionar 'Info' entre las opciones que aparecerán en la parte superior.

En esa apartado de la aplicación de WhatsApp se mostrará todos los detalles, tanto la hora en la que la otra persona ha recibido el mensaje como la hora exacta en el que lo ha leído. En el caso de las notas de voz o audio, también existe la posibilidad de saber cuándo el contacto lo ha reproducido.

