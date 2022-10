Un celular con sistema operativo Android que cuenta con una batería de 5 mil miliamperios (mAh) o valores superiores, necesita de un cargador de 30 W como mínimo para que en una hora se cargue de 0% a 100%; sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, se creó la función denominada “carga rápida” y actualmente existen diferentes velocidades, ya sea de 60 W, 100 W, 200 W, etc., ¿Qué significa esto? que si antes tu dispositivo llegaba en una hora al 100%, ahora lo hará en 15 o 20 minutos. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos lo que deberías hacer cuando la carga rápida de tu teléfono no funciona.

Antes de comenzar, es importante aclarar que no todos los celulares tienen la herramienta “carga rápida”, corrobora muy bien las especificaciones de tu equipo Android para que no gastes tu dinero comprando un cargador con esta característica. Además, recuerda que tanto la batería de tu móvil, como el cargador original, deben tener la misma potencia en Watts (W), la unidad encargada de medir la velocidad a la que se transforma la energía.

SOLUCIÓN CUANDO LA CARGA RÁPIDA NO FUNCIONA

El cable no es compatible

Supongamos que tienes un cargador compatible con la carga rápida de 100 W, pero perdiste el cable USB con entrada tipo “C” y en su reemplazo utilizas otro básico que encontraste por tu casa, ¿Funcionará igual? la respuesta es no, ya que de repente ese cable solo soporta una potencia de hasta 30 W como máximo, entonces el cargador se acoplaría a dicho valor y tu dispositivo Android tardaría más tiempo en llegar de 0% a 100%.

En caso la batería de tu móvil sí tenga la función de carga rápida, este debe ser compatible con la misma potencia del cargador que vas a utilizar, de lo contrario solo recibirá la energía que figura en la ficha técnica o especificaciones del equipo. Si todo está conforme, recomendamos echar un vistazo al cable, ya que podría estar sucio, roto, pelado, etc.

La funda impide la buena conexión

Verifica que el orificio de la funda o protector de tu smartphone no impida la buena conexión del cable tipo “C”, si se desconecta a cada instante no dejará trabajar correctamente a la “carga rápida”. Sugerimos cargar el equipo sin la funda, pero evita dejarlo en el suelo o coloca algo que los acabados no se dañen.

RECOMENDACIONES PARA MANTENER TU SMARTPHONE FRÍO DURANTE EL VERANO

Evita sesiones de juegos intensas : si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM.

: si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM. Aplicaciones abiertas en segundo plano : cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de Android , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano.

: cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano. Evita utilizar fundas : las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo.

: las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo. Carga tu celular en lugares fríos : este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor.

: este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor. Desactiva funciones innecesarias : no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil.

: no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil. Otras recomendaciones: apaga tu celular por unos minutos una vez al día, y adquiere ventiladores externos.

