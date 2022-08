La mayoría de los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android de la gama alta, han sido fabricados con una entrada tipo “C” para los auriculares alámbricos, sin embargo, todavía existen muchos usuarios que sus celulares cuentan con el clásico puerto Jack Plug de 3.5 mm, ¿Qué debes hacer si este último no reconoce los audífonos? Desde Mag te enseñaremos las posibles soluciones y recomendaciones.

El motivo principal del inconveniente podría estar relacionado con los auriculares y no necesariamente con la entrada del smartphone, ya que muchas veces los audífonos alámbricos se suelen dañar por el uso constante en 4 o 6 meses, pero, si has hecho la prueba con varios y el dispositivo no reconoce ninguno, el problema se encuentra en el puerto Jack del equipo.

QUÉ HACER CUANDO EL PUERTO JACK PLUG DE TU CELULAR ANDROID NO RECONOCE LOS AURICULARES

Suciedad en el puerto : el celular es una herramienta de comunicación que se lleva a todas partes, al trabajo, la escuela, la playa, etc., así que es inminente que en algún momento se llene de polvo o suciedad y obstruya la correcta conectividad de los auriculares. Se recomienda utilizar un palillo de plástico o de madera para sacar los residuos del puerto Plug, no uses hisopos, ya que podrías introducir más pelusas y perjudicarías la situación.

: el celular es una herramienta de comunicación que se lleva a todas partes, al trabajo, la escuela, la playa, etc., así que es inminente que en algún momento se llene de polvo o suciedad y obstruya la correcta conectividad de los auriculares. Se recomienda utilizar un palillo de plástico o de madera para sacar los residuos del puerto Plug, no uses hisopos, ya que podrías introducir más pelusas y perjudicarías la situación. Conexión Bluetooth : algunos móviles se pueden conectar automáticamente por Bluetooth a un dispositivo cercano, esto sin la necesidad de haberlo hecho manualmente, por ello, corrobora que la función se encuentre desactivada al momento de conectar tus auriculares.

: algunos móviles se pueden conectar automáticamente por Bluetooth a un dispositivo cercano, esto sin la necesidad de haberlo hecho manualmente, por ello, corrobora que la función se encuentre desactivada al momento de conectar tus auriculares. Fallo de software : si no puedes escuchar el sonido en YouTube, Spotify, TikTok, etc., es probable que se trate de un fallo de software, no te alarmes, podrías solucionarlo de dos maneras: la primera, reiniciando o apagando el celular; la segunda, si lo antes mencionado no funciona restaura tu celular a sus valores de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad antes.

: si no puedes escuchar el sonido en YouTube, Spotify, TikTok, etc., es probable que se trate de un fallo de software, no te alarmes, podrías solucionarlo de dos maneras: la primera, reiniciando o apagando el celular; la segunda, si lo antes mencionado no funciona restaura tu celular a sus valores de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad antes. Técnico de celulares: si ninguna de las soluciones ha tenido éxito, te recomendamos llevarlo a un especialista en móviles, él detectará el problema y lo más probable es que el puerto de tu teléfono se encuentre dañado.

QUÉ ES EL HUECO PEQUEÑO EN LA PARTE SUPERIOR DE TU CELULAR ANDROID

Algunos terminales Android también incorporan otro hueco en la parte superior y muy similar al de abajo. ¿Qué es? De seguro te estarás preguntando.

también incorporan otro hueco en la parte superior y muy similar al de abajo. ¿Qué es? De seguro te estarás preguntando. Pues también se trata de otro micrófono y la particularidad de este segundo orificio es que se encarga de reducir o cancelar el ruido del exterior o tu entorno.

De esa manera tus llamadas serán mucho más nítidas y no se escuchará, por ejemplo, lo que sucede en una construcción, el tráfico, entre otros.

Síguenos en nuestras redes sociales: