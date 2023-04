Son muchas las acciones que puedes hacer con la cámara nativa de tu teléfono inteligente con sistema operativo Android, desde tomar una ráfaga de fotografías, hasta grabar videos en formato Full HD o 4K, sin embargo, la mayoría de usuarios no saben que también es posible crear GIFs, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

¿Qué son los GIFs? es un formato gráfico digital conformado por una secuencia de imágenes que se repiten en forma de bucle, asimismo, no tienen sonido y solo duran hasta un máximo de seis segundos. Aunque este tipo de archivos multimedia normalmente se utilizan en banners publicitarios, debido a que su impacto es mayor al de una imagen estática, muchos lo comparten a través de sus redes sociales para crear memes de sus amigos o familiares.

¿Es necesario instalar alguna aplicación de terceros? no, no vas a descargar nada de la Google Play Store o páginas externas poco confiables, son herramientas predeterminadas de la propia cámara del dispositivo móvil.

Cómo crear un GIF con la cámara de tu teléfono Android

Primero, abre la cámara nativa de tu smartphone Android .

. Ahora, presiona sobre el ícono de la rueda dentada o engranaje que se ubica en la parte superior izquierda.

Ubícate en la sección de imágenes.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Deslizar botón obturador para...”.

Se desplegarán dos opciones: “Capturar disparo continuo” y “Crear GIF”, selecciona el segundo.

Finalmente, regresa a la cámara y pulsando el obturador desliza hacia abajo para que empieces a grabar un GIF.

La solución cuando la carga rápida de tu celular Android no funciona

El cable no es compatible

Supongamos que tienes un cargador compatible con la carga rápida de 100 W, pero perdiste el cable USB con entrada tipo “C” y en su reemplazo utilizas otro básico que encontraste por tu casa, ¿Funcionará igual? la respuesta es no, ya que de repente ese cable solo soporta una potencia de hasta 30 W como máximo, entonces el cargador se acoplaría a dicho valor y tu dispositivo Android tardaría más tiempo en llegar de 0% a 100%.

En caso la batería de tu móvil sí tenga la función de carga rápida, este debe ser compatible con la misma potencia del cargador que vas a utilizar, de lo contrario solo recibirá la energía que figura en la ficha técnica o especificaciones del equipo. Si todo está conforme, recomendamos echar un vistazo al cable, ya que podría estar sucio, roto, pelado, etc.

La funda impide la buena conexión

Verifica que el orificio de la funda o protector de tu smartphone no impida la buena conexión del cable tipo “C”, si se desconecta a cada instante no dejará trabajar correctamente a la “carga rápida”. Sugerimos cargar el equipo sin la funda, pero evita dejarlo en el suelo o coloca algo que los acabados no se dañen.

