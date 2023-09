Apple realizará este 12 de septiembre a las 10:00 a.m. (Estados Unidos) una nueva edición de su Apple Even t donde se lanzará su nuevo celular, el iPhone 15, mismo que llegará en 5 versiones: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y, aunque no confirmado, el iPhone 15 Ultra. El evento se transmitirá en vivo en todas las plataformas de Apple y podrá ser visto por todo el mundo. Si no quieres perderte ni un segundo de lo nuevo que traerá la compañúa de la manzana, aquí podrás saber toda la cobertura.