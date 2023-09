WhatsApp es una de las aplicaciones que cuenta con una gran cantidad de usuarios en todo el mundo. Mediante ella no solo tienes la opción de poder mandar videomensajes, sino también ocultar el “en línea”, desaparecer tus chats en 24 horas, etc. Sin embargo, MB WhatsApp no se queda atrás.

Muchos ya están buscando la última versión de MB WhatsApp 9.82.1 , el APK de septiembre 2023. ¿Cómo lo consigo? Hoy te daremos el enlace para que puedas descargarlo y así sorprendas a tus amigos con todas sus funciones.

En el APK puedes no solo modificar los mensajes, sino cambiar de color toda la plataforma, saber quién te ha bloqueado, conocer a qué hora se conecta un amigo y guardar las fotos que desaparecen.

Descargar MB WhatsApp 9.82.1 APK: última versión septiembre 2023

Lo primero que hay que hacer será una copia de seguridad de todas tus conversaciones de WhatsApp.

Esto es importante ya que, debido a que si no te convence MB WhatsApp 9.82.1, entonces puedes regresar a la app original.

Cuando culmines de hacer el backup, deberás eliminar de por vida WhatsApp normal.

Una vez hecho eso, solamente tienes que instalar el APK de MB WhatsApp 9.82.1.

Para ello tienes que ingresar a este enlace que te llevará directamente a la página de descarga .

. Culminado ello, dale los permisos correspondientes a tu celular para instalar aplicaciones de terceros.

Terminando ello, solo queda instalar el APK de MB WhatsApp 9.82.1.

En ese momento solamente deberás colocar tu número de celular, aceptar las condiciones de uso, darle la autorización para que MB WhatsApp acceda a tus contactos y finalmente introducir tu código de verificación.

Cuando hayas hecho ese proceso, recién podrás acceder a MB WhatsApp 9.82.1.

Recuerda siempre mantener actualizado el APK para evitar posibles suspensiones o baneos de parte de Meta.

