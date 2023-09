WhatsApp continúa realizando grandes cambios que sorprenden a los usuarios. En los últimos días las personas que tienen la versión beta se han asombrado porque la app ha cambiado de color a completamente blanca, siendo minimalista en todo sentido, además de añadiendo funciones como los Canales.

Pero algunos no podrán disfrutar de esas nuevas herramientas debido a que no podrás usar WhatsApp a partir de mañana y ello como parte de que no será compatible con algunos dispositivos móviles que hay en el mundo. ¿Cuáles son estos?

Para ello hemos elaborado un extenso listado de cuáles son los móviles afectados y qué es lo que debes de chequear para que esto no te pase pronto.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Por qué tu celular se quedará sin WhatsApp

Eso se debe a que algunos terminales no cumplen con todos los requisitos que, en la actualidad, está pidiendo WhatsApp. Por ejemplo, ahora exige que tengas el sistema operativo Android 4.1 o superior, mientras que en los iOS, debes contar con la versión 9 en adelante.

Si no tienes esos requisitos, lo mejor será actualizar tu dispositivo móvil para ver si tienes la opción para poder tener una nueva versión de software de tu terminal.

