WhatsApp no solo está logrando aplicar varios cambios en su plataforma para smartphones Android y iPhone, sino que también está tratando de que las personas no descarguen WhatsApp Plus . Sin embargo, un grupo de usuarios gusta de usar el APK, es por ello que hoy te traemos la última versión de la app modificada.

En ella podrás grabar tu mensaje circular sin demasiados trámites, muy al estilo del actual WhatsApp , además tienes la particularidad de descargar más temas, dividir tus conversaciones grupales de las individuales, poder saber quién te bloqueó y quién cambió de foto de perfil.

Si quieres descargar WhatsApp Plus aquí te dejaremos el link para que puedas obtener la última versión. Recuerda mantenerte informado en caso haya otra actualización a fin de evitar posibles baneos.

Descargar WhatsApp Plus APK: última versión septiembre 2023

Recuerda que lo primero que tienes que hacer será realizar una copia de seguridad de WhatsApp.

Ello siempre y cuando no te guste demasiado WhatsApp Plus y desees regresar a la app original.

Si quieres continuar, entonces aquí te damos el enlace para que descargues el APK .

. Ahora solamente deberás esperar que cargue e instala WhatsApp Plus, la última versión de septiembre 2023.

Introduce tu número de celular, recibe el código de confirmación y coloca tu nombre.

Una vez tengas todo, ya podrás empezar a chatear con todos tus amigos.

Eso sí, recuerda mantenerte al día en las actualizaciones para que así puedas disfrutar siempre de los detalles de WhatsApp Plus sin preocupaciones de baneo.

Asimismo, indicarte que empezarás tus chats desde cero. Eso quiere decir que no podrás recuperar tus conversaciones de WhatsApp normal.

