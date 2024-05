Una de las cosas que siempre gusta hacer a los alumnos por el Día del Maestro a sus profesores es divertirlos para que pasen un momento lleno de clases agradables y, sobre todo, valorando sus enseñanzas. Durante los últimos días te he traído una serie de memes para podérselas mandar a tu tutor o frases que le puedes escribir por WhatsApp. Pero ahora hay un detalle más. Que ese texto no quede solo y acompáñalo con un sticker: el del “profesor Jirafales”. Es por esa razón que hoy te daré todos los detalles para que puedas tenerlo de una vez en tu dispositivo Android o iPhone. No hay ningún problema de incompatibilidad. Solo sigue los pasos.

Cómo descargar los stickers del “profesor Jirafales” en WhatsApp

Lo primero será obtener la aplicación Sticker Maker en tu celular Android o iPhone .

o . Ahora ingresa a este enlace . Verás un pack de pegatinas relacionadas con ‘El chavo del 8′.

. Verás un pack de pegatinas relacionadas con ‘El chavo del 8′. Deberás presionar en “Descargar”.

Una vez que lo hayas confirmado, se bajará un documento que deberás abrirlo con Sticker Maker.

En ese instante todas las pegatinas se copiarán a la aplicación.

Una vez culmines ello, deberás presionar en “Agregar a WhatsApp”.

Ahora todos los stickers estarán en la app listo para usarlo.

Selecciona los que se vea ‘El profesor Jirafales’ y dedícale una frase especial a tu maestro.

De seguro sonreirá por tu mensaje por el “Día del Maestro” en México.

