Muchas personas quieren adaptar su casa como un cine, es por esa razón que deciden siempre comprar un proyector para que pueda no solo ayudarte a visualizar más grande un video, sino que se adapte prácticamente a cualquier superficie plana. Es por eso que Epson ha lanzado en el país su nuevo Epson EpiqVision EF12. ¿Será realmente bueno?

Hemos tenidos el proyector cubierto con una rejilla tejida y un cañón bastante luminoso durante algunas semanas y por fin te traemos la review del Epson EpiqVision EF12.

DISEÑO

El proyector Epson EpiqVision EF12 es bastante simpático y transportable. Lo mejor de todo es que no solo viene con un control remoto como para que le des indicaciones utilizando el asistente de voz, sino también lleva una serie de puertos en su estructura hecha de plástico.

El color es completamente negro y tiene una especie de funda que cubre el cabezal del equipo, esta es tejida, pero cuenta con diversidad de agujeros para que el proyector respire. Asimismo mide 175.26 x 175.26 x 127 mm y pesa alrededor de los 2 kilos y medio, por lo que hay que tener cuidado al transportarla.

REVIEW | Mide 175.26 x 175.26 x 127 mm y pesa alrededor de los 2 kilos y medio, por lo que hay que tener cuidado al transportarla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El foco del dispositivo no gira ni mucho menos tiene la función para cambiar de posición, pero eso sí, brinda una iluminación bastante fuerte y corrige las deformaciones cuando lanzas la imagen en la pared. Asimismo tiene una pequeña patita que puedes jalar de la base, permitiendo que pueda estar un poco más alta.

A uno de sus laterales tenemos una serie de puertos donde puedes conectar desde un USB Tipo normal, dos HDMI, el puerto jack 3.5 para tus audífonos, además de un puerto Tipo-B, aunque me hubiera gustado que traiga uno con Tipo-C. En la zona de arriba tenemos los botones para activar el Bluetooth, subir el volumen o encender la máquina.

REVIEW | A uno de sus laterales tenemos una serie de puertos donde puedes conectar desde un USB Tipo normal, dos HDMI, el puerto jack 3.5 para tus audífonos, además de un puerto Tipo-B. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el control también ubicamos una serie de botones atajos que te ayudarán a ingresar a tus aplicativos streaming favoritos como Amazon, YouTube, etc., pero también tiene la opción para poder calibrar la imagen, el asistente de voz de Google, etc.

Eso sí, debes tener un poco de cuidado sobre la base en que colocas la Epson EpiqVision EF12 ya que suele ser bastante caliente cuando la conectas. Eso generará a que también emita un sonido que es similar a los ventiladores de una computadora. Te sugerimos también que durante el verano emplees este proyector en lugares con buena iluminación para que no sufras de calor.

REVIEW | Así luce el control del proyector con una serie de botones que sirven de atajo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

FUNCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN

Su conectividad y configuración es fácil, solo bastará con enchufarla para poder visualizar todo tu contenido. Asimismo, una vez prendido, verás que la imagen se puede escalar a un máximo de 1920 x 1080 píxeles. Lo mejor siempre será poner la imagen sobre una superficie blanca a fin de que no haya ningún tipo de distorsión en los colores.

Por otro lado, cuenta con HDR 10 en la proyección, con 150 pulgadas medidas en diagonal, generando tonalidades buenas y de calidad, sin disminuir demasiado la calidad de tus videos o el formato en como fueron grabados. Eso sí, solo permite 1080 píxeles para mirar tu contenido, inexistiendo el 4K. Asimismo, los negros y blancos suelen verse un poco fríos, aunque también puedes mejorar el contraste desde el apartado de Ajustes.

REVIEW | Asimismo, una vez prendido, verás que la imagen se puede escalar a un máximo de 1920 x 1080 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que ya viene con Google Chromecast incorporado, por lo que no tienes que utilizar otro gadget en su lugar. Desde ella también puedes encontrar gran mayoría de aplicaciones para que así no tengas que emplear la transmisión desde el celular, aunque en ciertos casos sí debes hacerlo, por ejemplo, cuando no hayas la app preferida.

Visualizamos desde YouTube hasta reproducir música en Spotify y la sensación fue más que satisfactoria, sin embargo, debes tener paciencia algunas veces ya que el control, que funciona a pilas, tiende a demorar un poco en realizar los cambios.

REVIEW | Lo mejor de todo es que ya viene con Google Chromecast incorporado, por lo que no tienes que utilizar otro gadget en su lugar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, tendrás mucho más ganancia de tonos cuando proyectes la imagen a oscuras, por lo que cuando te encuentras en lugares cálidos, o cuando el sol pega en el sunset, puede que se pierdan algunas cosas. Incluso, puedes ponerla como centro de cambio de imágenes en tu sala, aunque esto podría gastar demasiada energía. No olvides apagarla cuando ya no la estés usando a fin de evitar quemar su foco.

SONIDO

El proyector tiene un sonido proporcionado por Yamaha, con unos parlantes internos más que suficientes. Aunque pueden sonar compartos, en realidad el equipo brinda un montón de opciones de sonido desde cinematográfico hasta musical. De esa manera podrás tener una sensación acorde a tu contenido.

REVIEW | Tienes la particularidad de ahorrar energía con esta función desde los Ajustes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si ves una película de acción, pues habrá un rebote bastante sofisticado. Si te encuentras en un lugar donde solo deseas disfrutar de tus canciones, también lo puedes hacer apagando solo el foto del Epson EpiqVision EF12.

CONCLUSIONES

Me ha gustado la forma en cómo no se produce distorsión en la imagen. Se adapta a superficies planas, aunque si la pared tiene interrupciones, lamentablemente no lo procesará y empezará a desenfocarse.

También me agradó mucho la disponibilidad de puertos que existen, de forma que puedas conectar desde tu memoria externa hasta un Blu-Ray.

La facilidad de emplear el control es bueno, aunque en algunos casos el delay se hace presente.

Eso sí, siempre es bueno colocar el proyector en zonas con buena iluminación o te servirá como calefactor en un cuarto cerrado.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: