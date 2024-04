WhatsApp Messenger está en constante actualización para agregar novedosas funciones y mejorar su servicio de mensajería instantánea, así podrán recuperar a los usuarios que migraron a otras aplicaciones “no oficiales” o modificadas como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. En esta oportunidad, se pudo conocer que el equipo de desarrolladores implementó una nueva herramienta en la sección de estados, característica que copiaron de su compañera de grupo Instagram, me refiero a la función “Me encanta”, un tipo de reacción para las historias que a diferencia de las existentes (con emoticones o avatares) no se enviará como mensaje en la conversación personal, sino que el emoji del corazón aparecerá en el listado de contactos que visualizaron tu estado. Antes de comenzar, es importante aclarar que la referida opción perteneciente a Meta por el momento solo se encuentra disponible el programa beta de WhatsApp versión Android.

Así puedes activar y usar la función “Me encanta” en los estados de WhatsApp

Primero, descarga la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

para los usuarios de Android. ¿Cómo? Accede a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

> en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”. Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y empezará la descarga de WhatsApp Beta.

Abre la beta (es la misma app) y presiona sobre la pestaña “ Novedades ”.

”. Mira cualquier “Estado” y vas a ver el ícono de un corazón en el campo de texto que se ubica por la parte inferior, tócalo.

en el campo de texto que se ubica por la parte inferior, tócalo. Esta es la función “ Me encanta ”.

”. Aquí te dejo una vista previa para saber “cómo vas a reaccionar” y “qué sucederá cuando alguien reaccione a tu estado”, pues saldrá el nombre del contacto y debajo el emoji del corazón.

Vista previa de la nueva reacción de estados al estilo Instagram. (Foto: WabetaInfo)

