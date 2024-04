Facebook es una de las redes sociales que todavía goza de éxito en los jóvenes y adultos. La mayoría de ellos usan la plataforma de Meta para no solo publicar fotos, videos, sino también compartir enlaces, enterarte de lo que sucede con un artista y hasta saber lo que ofrecen tus marcas favoritas. Sin embargo, cuando instalas recién la app o simplemente la actualizas, suele aparecer “No se puede configurar el idioma español en este momento”. ¿Qué significa? Pues déjame decirte que este es un bug bastante cotidiano y que suele tener una solución rápida que no te demorará más de 15 segundos en hacerlo. ¿Has pulsado “Reintentar” varias veces y no sucede nada? Si es así, te indico que es lo más normal del mundo. Solo sigue estos pasos para arreglarlo de inmediato.

Qué significa “No se puede configurar el idioma español en este momento” en Facebook

Lo primero que hay que hacer será ingresar a los Ajustes de tu smartphone .

. Allí dirígete a Aplicaciones y luego pulsa en Facebook .

. Deberás eliminar el caché de la app para luego nuevamente loguearte .

. En el caso no se solucione, deberás desinstalar Facebook y nuevamente dirigirte a Google Play para descargarlo.

FACEBOOK | Este error es bastante frecuente en Facebook y aquí te enseño cómo solucionarlo.

Es posible que también se deba a que no has actualizado a app durante bastante tiempo, por lo que es recomendable siempre tener la última versión .

. Si ninguno de esos pasos funciona, debes hacer lo siguiente. Solo presiona en “Continuar en inglés” .

. Luego vas a la foto de perfil de la esquina superior de tu móvil para ingresar a los Ajustes de Facebook.

FACEBOOK | Para ello anda los Ajustes de Facebook y dirígete a "Privacidad".

Observarás todo en inglés. Dirígete a la pestaña de “Privacy” .

. Nuevamente verás otro menú. Solo presiona en “Language” y elige el Español .

. Con ello ya habrás retornado Facebook a tu idioma sin demasiados problemas.

