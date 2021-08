Si eres de las personas que no está dispuesta a pagar un solo centavo por más espacio de almacenamiento en Gmail, la plataforma de correos electrónicos más utilizada en todo el mundo, entonces debes cuidar hasta el más mínimo Kilobyte en tu cuenta, ya que a partir de este año el aplicativo dejará de ser un servicio gratuito y compartirá su espacio de manera simultánea junto con Drive (la nube) y Google Fotos. Por esta razón es que hoy te enseñaremos un truco muy útil para evitar que te sigan llegando correos publicitarios ¿Cómo lo hago? A continuación lo explicaremos.

¡Mucho cuidado! Este año Google anunció que solo otorgará 15 Gigabytes gratuitos a todos los usuarios, los cuales serán compartidos a la par con Gmail, Google Drive y Google Fotos, quiere decir que si ocupas los GB en cualquiera de las plataformas mencionadas afectará a todas.

Seguro que diariamente recibes una gran cantidad de correos publicitarios en tu cuenta de Gmail, los cuales te ofrecen diferentes productos o servicios y algunos pesan más que otros por el hecho de tener archivos adjuntos como imágenes o documentos PDF. Quizá te estarás preguntando ¿Cuándo acepte que una empresa me envíe ese tipo de información? Pues a veces lo haces de manera inconsciente al momento de entrar a un sitio web.

Por fortuna, hay un truco para quitar la suscripción de estos mensajes y así dejar de recibirlos, y no, la solución no es marcarlos como Spam, ya que si lo haces se almacenarán en dicha carpeta. Se trata de una página denominada Unroll.me, un servicio en línea que te ayudará a saber en dónde has suscrito tu cuenta de Gmail, asimismo, desde el mencionado sitio web podrás eliminar el permiso para que esas empresas ya no te envíen correos publicitarios.

CÓMO EVITAR QUE LLEGUEN CORREOS PUBLICITARIOS

Desde una computadora o portátil abre Google y busca Unroll.Me o simplemente haz clic aquí .

. Cuando estés en la página presiona en la opción ‘Empezar ahora’.

Ahora, tienes que escoger en qué tipo de cuenta realizarás la acción, puede ser Google (Gmail), Yahoo, Outlook y AOL. En esta oportunidad escoge Gmail .

. Después, la página te solicitará que aceptes sus términos y condiciones, tienes que hacerlo para continuar.

Automáticamente, la página empezará a buscar todas las suscripciones en tu cuenta y te informará cuántas ha encontrado.

Unroll.Me te llevará a una nueva ventana en donde saldrán las páginas a las que le diste acceso para que te envíe correos y en la parte derecha habrán tres opciones: ‘Agregar al paquete acumulativo’, ‘Mantener en la bandeja de entrada’ y ‘Darse de baja’, elige esta última.

Listo, la suscripción ha sido eliminada y a partir de ahora ya no recibirás más correos publicitarios que ocupen espacio de almacenamiento.

¿Tienes problemas con Gmail? Si la plataforma funciona lento o no se carga correctamente, haz clic aquí y sigue todos los pasos para solucionar el inconveniente. En caso no hayan funcionado estas soluciones consulta el G Suite Status Dashboard para ver si hay algún problema conocido en Gmail.