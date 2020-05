TRUCO PARA TENER UN ZOOLÓGICO EN TU CASA CON GOOGLE 3D | Millones de personas están buscando alternativas para pasar el tiempo durante la cuarentena que tiene como fin evitar la propagación del coronavirus. Algunos se crearon una cuenta en Tik Tok, mientras que otros prefieren hacer videollamadas o colgar historias en Instagram. Google está al tanto de eso y, para evitar el estrés entre los internautas, ha creado un juego muy divertido que permite ver animales en 3D, como si los tuvieras en casa.

Si quieres enseñar a tu hijo la maravilla de la naturaleza y empezar a tener un zoológico en casa, entonces esto debes saber. El objetivo, según Google, no será solamente el poder visualizarlos en tu hogar, recorrer la sala, estar en la cocina o en tu propia cama, sino también para que puedas apreciarlos en tamaño real y, sobre todo, tomarte una selfie con ellos.

Lo mejor de todo es que puedes cambiarles de tamaño, darles movimiento con solo pulsarlos y hasta aprender un poco más visualizando cada parte de sus cuerpos. Acércalos y pulsa sobre ellos y notarás que hasta cobran movimiento propio. Realmente fantástico.

Los únicos requisitos que necesitas para poder activar el animal en 3D es contar con un celular compatible con realidad aumentada y tener giroscopio, además de elegir al animal que quieras introducir en tu domicilio. Esto te lo contaremos más adelante.

Para activarlo simplemente deberás introducir el nombre del animal en Google (de preferencia en inglés) y, al desplazarte hacia abajo, verás que después de la descripción del personaje te saldrá algo así como ‘Ver la imagen en 3D’, a continuación se abrirá la cámara del dispositivo y obligará a encontrar las dimensiones de la habitación donde deseas colocar el objeto virtual y después aparecerá el animal en tu hogar.

¿Cómo utilizar la función Google 3D Animals?

Los pasos son bastante sencillos siempre y cuando tengas uno de los modelos de celulares con Android 9 Pie en adelante, ya que, en su mayoría, cuentan con giroscopio.

Abra la Búsqueda de Google en su teléfono inteligente. En Android, la función funciona tanto en Chrome como en la aplicación de Google. Sin embargo, los usuarios de iPhone solo deben seguir con el navegador web Chrome.

Busca el animal que elijas

El resultado de la búsqueda para ese animal aparecerá junto con alguna información. Desplazarse hacia abajo traerá una opción para verlo en 3D. Toque la opción "Ver en 3D".

Ahora, puedes ver un modelo 3D de ese animal con un fondo blanco. Para que AR entre en juego, debes tocar la opción "Ver en tu espacio".

Por último, el usuario solo necesita mirar alrededor usando el visor del teléfono para encontrar el animal. Una vez encontrado, incluso puede hacer clic en las imágenes o hacer videos del animal.

No todos los animales están disponibles para ver en 3D, para ello deberás probar uno por uno a fin de que puedas visualizar la pestaña de realidad aumentada. ¿Cuáles son? A continuación un listado de los que se pueden visualizar de este modo.

De momento estos son todos los animales que puedes visualizar en 3D gracias a Google. Aquí el listado:

Águila ( Eagle )

Cabra (Goat)

Caballo ( Horse )

Caimán ( Alligator)

Erizo ( Hedgehog)

León ( Lion )

Leopardo ( Leopard)

Lobo (Wolf)

Google tiene una gran variedad de animales en 3D que puedes ver utilizando realidad aumentada.

Pato ( Duck )

Perro (Dog)

Pingüino ( Penguin )

Mapache ( Racoon)

Pony ( Shetland pony)

Nuevo: CONEJO DE LA SUERTE (Easter bunny)

Para ver al conejo de la suerte o pascua haga una búsqueda en Google en su teléfono para la frase “Conejito de Pascua”, luego toque el botón “Ver en 3D” en la tarjeta de información. A continuación, si está utilizando un teléfono compatible , verá una opción para “Ver en su espacio”, que colocará el Conejito de Pascua al lado de quien sea que apunte con su cámara.

Recuerda que “Easter bunny” estará por un tiempo prudente ya que salió, específicamente, para divertir a los más pequeños durante la Semana Santa. ¿Deseas que se mantenga?

Esta no es la primera vez que Google planta un huevo de Pascua en sus resultados de búsqueda. En abril de 2019, en el período previo al lanzamiento de la película Avengers: Endgame , una simple consulta de Google para Thanos , el supervillano que se llevó la mitad del universo en Avengers: Infinity War de 2018 , convertiría instantáneamente en polvo los resultados de la búsqueda .

Lo mejor de todo es que no solo podrás fotografiar al animal en 3D de Google, sino hasta poder grabar un video pulsando el botón blanco que se muestra en la pantalla. Luego estos se guardarán en tu carrete pudiendo compartir en tus redes sociales.

Incluso, puedes grabar con un animal 3D a tu costado, nada más tienes que mantener pulsado el botón rojo y listo.

Al video también le puedes colocar filtro. Cabe precisar que debes enfocar bien con la cámara, de lo contrario, la imagen del animal se puede cortar o salir deforme.

¿Qué otros objetos AR están disponibles en la Búsqueda de Google?

Hay más que solo animales 3D en la Búsqueda de Google. Además de eso, Google también puede mostrar algunos otros objetos. Para hacer esto, Google se asocia con ciertos sitios web y marcas para mostrar productos, muebles e incluso el cuerpo humano en 3D.

Pero no solo eso, sino que también puedes ver los huesos humanos y un esqueleto en realidad aumentada. Para ello debes seguir este enlace. ¿Cómo activo el esqueleto humano? Tan solo deberás colocar “Human skeleton” en el buscador y dale en la lupita.

Lo primero que verás son imágenes relacionadas, pero si te desplazar un poco hacia abajo, notarás que hay un símbolo en 3D. Pulsa sobre él y deberás brindar autorización a tu celular para que use la cámara.

Una vez hecho, podrás colocar el esqueleto humano en tu sala, comedor, cuarto, baño, en la puerta de tu casa, entre otros lugares. Puedes tomarte incluso una foto junto a este elemento en 3D. ¿Lo sabías?

También están disponibles otras partes del cuerpo como los pulmones, el cerebro, el corazón, el hígado, la columna vertebral, los músculos.

Google también ha puesto a disposición de todos la posibilidad de ver todo el sistema solar de una forma increíble y, lo mejor de todo, a una escala que ni te imaginas. ¿Quieres pasear por Saturno o pisar la Luna? Entonces sigue estas recomendaciones.

Para poder activar los planetas en 3D primero deberás ingresar el nombre de cada no de ellos, luego desplazarte hacia abajo en la ventana del buscador y observarás la pestaña para verlos en realidad aumentada. Esta herramienta ha sido desarrollada en conjunto con la NASA.

A diferencia de los animales 3D, estos modelos 3D se muestran de manera más confiable cuando agrega “3D” a la consulta de búsqueda.

En el futuro, Google también puede agregar más objetos a esta colección. Hay evidencia de que los autos pueden llegar pronto.

Todavía estamos esperando ver otros ejemplos de objetos AR de Google en la búsqueda, incluido el muy esperado contenido asociado para comprar.

Este es el listado de planetas y satélites que Google ha habilitado para ti:

Mercurio (Mercury)

Venus

Tierra (Earth)

Luna (Moon)

Marte (Mars)

Phobos

Deimos

Júpiter

Europa

Callisto

Ganymede

Saturno (Saturn)

Titan

Mimas

Tethys

Iapetus

Hyperion

Urano (Uranus)

Umbriel

Titania

Oberon

Ariel

Neptuno (Neptune)

Tritón

Plutón (Plut)

Voyager 1

Apollo

SMAP

GRACE-FO

Curiosity

Spirit

Cassini

Juno

Delta II

Antena de 70 metros

Traje de Neil Armstrong

Partes del cuerpo

También puedes colocar el nombre de cualquier parte del cuerpo humano en 3D y, automáticamente, no solo verás la descripción de la misma, sino que lo podrás revisar en realidad aumentada.

Corazón (Heart)

Neurona

Cerebro (Brain)

Músculo Flexión

Aparato reproductivo

Coxis

Vértebra

Pie

Mano

Ojo

Pulmón

Trompa

Diafragma

Estomago

Intestino grueso y delgado

Apéndice

Hombro

Sistema nervioso central

Costilla

Craneo

Lengua

Otros objetos y lugares

Cueva de Chauvet

Célula animal

Cápsula bacteriana

Bacteria

Membrana celular

Pared celular

Vacuola central

Cromatina

Cisternas

Cristae

Retículo endoplásmico

Eucariota

Fimbria

Flagelo

Aparato de Golgi

Mitocondria

Membrana nuclear

Nucleolo

Célula vegetal

Membrana de plasma

Plásmidos

Procariota

Ribosomas

Retículo endoplasmático rugoso

Retículo endoplasmático liso

Volvo S60

Volvo XC90

New Balance FuelCell Echo

New Balance 1080 v9

Santa Claus en 3D

Pero eso no es todo, a pesar de que no todos se han dado cuenta, Google habilitó en diciembre del año pasado a Papa Noel en 3D para que puedas experimentar una mejor Navidad.

Para ello solo tenemos que buscar “Search Santa” en Google, y encontrar el botón “Ver en 3D”.

Al pulsar en el botón “Ver en 3D” accederemos a una aplicación en la que se solicita algunos permisos. Después tendremos que enfocar el móvil al suelo y hacerlo girar un par de veces para que la app sepa dónde está el suelo y a qué distancia se encuentra.

Segundos después ya tendremos a una versión digital de Santa Claus, en 3D, saludando desde la habitación en la que hemos realizado el proceso.

No es necesario instalar nada extra en el móvil, solo tenemos que usar el navegador de Internet y buscar «search santa» en google.com, y no hay límite geográfico, está disponible en todo el mundo (aunque puede ser que dependa de la versión de Chrome o de Android/iPhone que tengáis instalada, ya que algunos dispositivos móviles no son capaces de mostrar contenido en realidad aumentada).

Para realizar una fotografía solo deberemos pulsar sobre el botón circular situado en la parte inferior de la pantalla.

CELULARES COMPATIBLES CON LOS ANIMALES 3D

Cabe precisar que si eres solo una de las personas que tiene un dispositivo compatible con la plataforma “Servicios de Google Play para RA“, la misma que puedes descargar desde Google Play en este enlace, puedes ver todos los animales, sistema óseo y planetas en 3D, de lo contrario no se podrá.

Smartphone o tableta Android: Android 7.0 o superior con Google Play Store preinstalado

iPhone / iPad: iOS 11.0 o superior

¿Por qué no puedo ver los animales 3D?

¿Por qué no puedes ver los animales 3D? Existen miles de factores: pueden ser porque tu sistema operativo no te lo permite o simplemente porque no cuentas con la aplicación AR Core de Google.

¿Cómo sé si mi smartphone tiene giroscopio?

Para saberlo deberás descargar la aplicación llamada Prueba de sensores, es gratuita, está en español y además es muy simple de utilizar. Luego ejecuta estos pasos:

El primer paso que debes realizar es abrir la aplicación Sensors, o sea la que descargaste e instalaste previamente.

Una vez abierta, deberás prestar especial atención al segundo recuadro que se muestra en la pantalla, el que dice Gyroscope.

Si el mismo muestra números debajo del título, pues tu móvil sí tiene giroscopio.

LISTADO DE CELULARES PARA VER LOS ANIMALES 3D

A continuación te dejamos la lista completa de móviles y tablets que a partir de ahora también son compatibles con la realidad aumentada de Google:

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Oppo F15

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo K3

Oppo Reno3 Pro

LG G Pad 5 10.1 FHD

LG V60 ThinQ 5G

Sharp AQUOS sense3 basic

Sharp S7

Sony Xperia 1 Professional Edition

Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 5G

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Motorola Moto G7 play

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 Play

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto G8 Power

Motorola Moto G8 Power Lite

Motorola Moto G Stylus

Motorola One Hyper

Motorola One Macro

Nokia 6.2

Nokia 7.2

