El actor alemán Christian Oliver murió en un accidente aéreo este jueves 4 de enero. Según revelan los medios estadounidenses, el avión en el que viajaba con sus dos hijas, Madita, de 10 años y Annik, de 12, chocó contra la superficie del agua mientras viajaba de Santa Lucía a la isla de Bequia, en el Caribe.

En total, cuatro personas iban a bordo: el piloto, Robert Sachs, de Bequia, propietario declarado de la aeronave; Christian Klepser, ciudadano estadounidense de 51 años, y sus dos hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años respectivamente.

El lugar del accidente de Christian Oliver

El siniestro ocurrió después del mediodía del jueves, según un comunicado de la Fuerza de Policía Real de San Vicente y las Granadinas en redes sociales. Una pequeña aeronave de un solo motor, con destino a Santa Lucía, se estrelló en el mar a una milla náutica al oeste de Petit Nevis, una isla de propiedad privada en las Granadinas y frente a la costa de la isla más grande, Bequia.

Bequia es la isla más grande de las Granadinas, un archipiélago caribeño. Es parte del país de San Vicente y las Granadinas y está a unos 15 kilómetros de la capital, Kingstown, en la isla principal, San Vicente.

Dificultades en la aeronave causan el accidente

La policía informó que la aeronave “experimentó dificultades” justo después de despegar, lo que provocó su precipitación en el océano. Pescadores y buceadores se unieron para ayudar en la búsqueda del avión, mientras que la Guardia Costera de San Vicente y las Granadinas lideró los esfuerzos de rescate.

Los cuerpos de las cuatro personas a bordo fueron recuperados por la Guardia Costera y posteriormente declarados fallecidos, según las autoridades.

La causa del accidente aún no se ha esclarecido y la policía ha anunciado que la investigación permanece abierta. La comunidad local y la industria cinematográfica lamentan la pérdida de Christian Oliver y sus dos hijas en este trágico suceso.

