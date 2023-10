Honor ha lanzado por fin su nuevo smartphone en el Perú, el Honor 90 , el cual trae una cámara principal de 200 megapíxeles, con el que puedes capturar mayor cantidad de luz, además de niveles de detalles.

Sin embargo, ¿será buena opción comprarlo? Evaluamos el Honor 90 durante algunas semanas y este es el resultado final. Lo bueno y lo malo del smartphone en esta review .

DISEÑO

El Honor 90 que hemos evaluado viene en su color celeste o peacock blue, el cual tiene un diseño bastante limpio en la parte trasera y cuenta con pequeños detalles como un doble círculo donde se almacena sus cámaras.

Su cuerpo es curvo, por lo que no se te resbalará de las manos. Por lo menos se puede sostener de manera correcta sin el temor de que se vaya a caer al suelo. Además la marca te regala un case para que puedas proteger tu equipo desde el primer día de uso.

REVIEW | El Honor 90 que hemos evaluado viene en su color celeste o peacock blue. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Honor 90 tiene un solo altavoz, aunque hubiera esperado uno estéreo. De igual forma a sus laterales se encuentran el USB Tipo-C, el botón para encender y apagar el equipo, además los clásicos de subir y bajar el volumen, incluyendo la bandeja para la SIM Card.

REVIEW | En torno a sus medidas, pues si lo comparamos con otros celulares, el Honor 90 no es tan robusto ya que lleva 161.9 x 74.1 x 7.8 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en su pantalla esta ocupa el 90.8% del total de la fachada. Esta también es curva y ubicamos su pequeña cámara en un pequeño orificio centrado. Lo bueno es que el terminal tampoco pesa demasiado, tiene 183 gramos en total.

En torno a sus medidas, pues si lo comparamos con otros celulares, el Honor 90 no es tan robusto ya que lleva 161.9 x 74.1 x 7.8 mm. Lo más aconsejable es que le pongas una mica de vidrio para evitar cualquier rotura en su panel. Por lo demás solo me causa un poco de impresión o pena el hecho del audio.

PANTALLA

La pantalla del Honor 90 viene con 120 Hz de tasa de refresco, por lo que las animaciones y todo el entorno de aplicaciones se verán casi a la velocidad en como apreciamos las cosas en nuestra visa cotidiana. También le puedes activar el famoso contra luz azul que evitará la fatiga visual.

Lo bueno del dispositivo es que, cuando estás en horizontal, no tiene esos fastidiosos toques fantasmas, por el contrario, suele cogerse con facilidad. De igual forma, la huella dactilar no es demasiado lenta. Si bien puede que a la primera no coja bien, a la segunda ya es la vencida.

HONOR | La pantalla del Honor 90 viene con 120 Hz de tasa de refresco, por lo que las animaciones se verán precisas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El panel tiene 1B Colors y HDR 10+, además es AMOLED, por lo que los colores se reproducirán con bastante nitidez y una solidez en la estructura de los colores blanco y negro. No tiende a malograr la imagen con demasiado contraste que, aunque puedes modificarlo desde los ajustes, se manera correctamente y son similares a la realidad.

REVIEW | El Honor 90 viene con una pantalla de 6.7 pulgadas en total y tiene una resolución de 1200 x 2664 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Honor 90 viene con una pantalla de 6.7 pulgadas en total y tiene una resolución de 1200 x 2664 píxeles, lo que conlleva a que puedas reproducir también videos en alta calidad, incluyendo los 2160 píxeles en YouTube o en cualquier plataforma streaming.

También en el aspecto del brillo es notable. El terminal brinda hasta 1600 nits de iluminación, perfecta para que cuando estés en la calle, no te quedes sin ver tus notificaciones o algún tipo de video que te llame la atención, por ejemplo, en TikTok.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Honor 90 viene con un procesador Snapdragon 7 Gen 1 de 4 nanómetros lo que hace que el terminal juegue bastante bien, sobre todo con aplicaciones pesadas. No se nos ha colgado ni por un instante, por el contrario, su performance no disminuye gracias a Honor RAM Turbo, incluso cuando hay apps en segundo plano.

La memoria RAM del Honor 90 es de 12 GB, pero se puede extender a 7 GB más, cogiendo parte de los 512 GB que trae como almacenamiento interno. Al Perú también llega la versión de 256 GB para que no te preocupes de que tus fotos o apps ocupan demasiado.

REVIEW | El Honor 90 viene con un procesador Snapdragon 7 Gen 1 de 4 nanómetros lo que hace que el terminal juegue bastante bien. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El terminal además lleva en conjunto con todo Android 13 con Magic 7.1, la capa de personalización. Lo bueno es que Honor promete que el dispositivo se actualizará hasta 2 veces en software y esto la verdad engatusa.

REVIEW | El terminal además lleva en conjunto con todo Android 13 con Magic 7.1, la capa de personalización. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La gama media superior de la marca china tiene buena performance a nivel de videojuegos. No sufrirás parpadeo ni mucho menos habrá algún tipo de demora en la carga de los gráficos. Por ejemplo, en Genshin Impact pudimos contar con una buena forma de ataque de los personajes, así como los hechizos o el enfrentamiento a seres grandes.

En el caso de FreeFire también obtuvimos el mismo resultado que, aunque es un juego bastante ligero en peso, alcanzó el nivel máximo de los 60 fotogramas para que así puedas disfrutar de la potencialidad gráfica.

REVIEW | Genshin Impact puede correr en calidad alta a 60 fotogramas por segundo sin que provoque lag o deformación gráfica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro detalle que tienes que tomar en cuenta es que el Honor 90 no se calienta en extremo ni mucho menos produce molestias en la mano. Su tibieza lo hace sentir agradable, pero cuando está en horizontal solo hay que tener cuidado de no tapar el único altavoz que tiene o malograrás toda la experiencia de juego.

CÁMARAS

El Honor 90 viene con triple sensor trasero encabezados por nada menos que una cámara de 200 megapíxeles, seguido de un ultrawide de 12 megapíxeles y 2 megapíxeles el Depth sensor. Eso sí, para lograr el máximo potencial fotográfico debes hacer la configuración desde los ajustes de la app.

En torno a los resultados, la cámara principal da una sorpresa pues los colores que brinda son vivos y cuenta con unas tonalidades que no se desfiguran ni cuando activas el HDR o la inteligencia artificial.

El ingreso de iluminación es correcto, balanceando el espectro para evitar saturaciones o quemados en extremo. Jugamos con la cámara de 200 megapíxeles y, aunque haya contraluz, tus imágenes seguirán brindando luces del elemento a fotografiar.

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor 90. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor 90. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma, si uno usa el modo nocturno en el Honor 90, las fotos destacan por ser claras, aunque los detalles se pierden un poco. De igual manera no termina por aparecer el molestoso ruido ni mucho menos verás algo de borrones o pastelización.

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor 90. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor 90. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno al ultrawide, sí hay un cambio en torno a los colores con respecto al sensor principal. Lo más aconsejable es tomar las imágenes en panoramas con demasiada luz ya que, en caso lo hagas en interiores, observarás ciertas sombras y hasta un poco de ruido. Por otro lado, en el tema del depth sensor es más que suficiente ya que, de forma automática, suele ajustarse a las tomas que realizas.

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor 90. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor 90. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ni bien te acercas al objeto, enseguida actúa el difuminador para enfocar más el elemento y dejar el fondo totalmente borroso, haciendo que las imágenes puedan dar un realce a los rostros, etc.

En torno a la cámara frontal, Honor sigue funcionando con un buen patrón con sus 50 megapíxeles. Las imágenes tampoco salen con demasiada falsedad. Por lo menos los rostros en el Honor 90 se aprecian con buena sombra, sin borrones o efectos maquillajes. Están tan bien controlados que gustan a primera impresión, aunque en la noche tiene sus defectos que pueden ser ayudados con una buena iluminación.

BATERÍA

El Honor 90 llega con 5000 mAh de batería con una carga de potencia de los 66 w. Esto generará que el dispositivo pueda tener una autonomía bastante sincera al momento de enchufarlo, aunque debas usarlo con los cables originales.

Al 100% llegarás en alrededor de 50 minutos, mientras que el 50% de la misma podrá obtenerse en tan solo 20 minutos, por lo que, si te olvidaste de hacerlo en la noche, te puede brindar cerca de una jornada de 8 horas.

REVIEW | El Honor 90 llega con 5000 mAh de batería con una carga de potencia de los 66 w. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuanto al drenaje, el Honor 90 se gasta entre 6 a 7 horas en caso lo uses para jugar y tomar fotografías, y hasta grabar, mientras que si lo mantienes en reposo, respondiendo WhatsApp o correos, puede llegar hasta las 14 a 16 horas, siendo suficiente para el usuario que busca una buena batería.

CONCLUSIONES

El Honor 90 me ha gustado por contar con una pantalla totalmente limpia y sin que se termine de generar esos fastidiosos toques fantasmas, sobre todo cuando lo colocas en horizontal.

De igual forma, en el aspecto de las fotos, creo que llama la atención cuando logras sumirlas a luz completa. Los detalles salen bien y no hay imperfecciones en demasía.

También su diseño totalmente curvo es perfecto para que no se te caiga de las manos. Si bien llega con un case, lo mejor será también cambiarle la mica.

Lo único que no me ha gustado es que solo cuente con un altavoz pues ya hay varios dispositivos de gama media alta que incorporan estéreo. ¿Será por algo?

El Honor 90 ya se lanzó en Perú y lo puedes encontrar en la página de Honor

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: