Si vas a comprar un dispositivo de gama media, una de las opciones que tienes en el mercado es el Honor X7b, el terminal de la marca china que trae varios recursos y cambios con respecto al Honor X7a. ¿Será buena idea adquirirlo?

Si no sabes cual es lo bueno y lo malo del smartphone, aquí te brindamos un rápido vistazo en la siguiente review del Honor X7b luego de dos semanas de uso continuo.

Diseño

El Honor X7b trae un chasis hecho completamente de plástico con una fina capa de vidrio, por lo que hay que considerar en colocarle el case que viene de regalo para que así evites posibles caídas o roturas en un instante.

Asimismo, es de tipo liso y viene en un color llamativo como el celeste. El terminal lleva en la parte superior de la zona trasera dos islotes donde se ubican hasta tres sensores. Además cuenta con un lector de huella lateral, los botones de volumen, el puerto USB Tipo-C, el Jack 3.5 para los audífonos y una ranura para colocar la NanoSIM y MicroSD.

REVIEW | Honor X7b trae un chasis hecho completamente de plástico con una fina capa de vidrio, por lo que hay que considerar en colocarle el case. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los frames se sienten bastante fríos cuando los dejas en reposo y es suave al tacto. Ya mudándonos a la parte delantera, tenemos un pequeño círculo donde se coloca la cámara frontal.

El panel ocupa el 87.3% del total de la fachada, lo que hace que se extienda bien en toda la display y así eviten esos molestosos espacios oscuros. Se puede observar sin ningún tipo de interrupción.

REVIEW | El Honor X7b mide 166.7 x 76.5 x 8.2 mm y pesa 199 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma el dispositivo mide 166.7 x 76.5 x 8.2 mm y pesa 199 gramos. Aunque es un poco pesadito, puede sostenerse con una sola mano, no hay demasiado contratiempo en caso quieras llevarlo en la palma sin ningún problema. Su estructura le da una ventaja a que el agarre sea un poco más fuerte.

Pantalla

El Honor X7b cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas con tecnología IPS LCD de 90 Hz, por lo que puedes controlar el nivel de animaciones de tu contenido. Asimismo, el terminal lleva 850 nits de brillo, suficientes para que no te quedes sin ver tus notificaciones en pleno cenit.

Por otro lado, los colores que brinda el dispositivo suelen ser un poco fríos. No tan intensos como su hermano mayor, el Honor X8b, pero están calibrados a la realidad y no la terminan por falsear. Lo bueno es que puedes mejorar su intensidad desde el apartado de ajustes.

REVIEW | El Honor X7b cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas con tecnología IPS LCD de 90 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el panel también ubicamos un pequeño orificio el cual tiende a estar centrado en la fachada. No interrumpe en la visualización, y puedes seguir mirando tu contenido sin problemas y a pantalla completa.

Eso sí, el Honor X7b lleva 1080 x 2412 pixeles, por lo que puedes reproducir cualquier video en streaming a 60 fotogramas por segundo, pero en una calidad máxima de 1080 píxeles. De igual manera observamos que los negros y blancos son detallosos, pero a veces sueles terminar por mirarte a ti mismo en el espejo cuando se producen ligeros apagones o cambios de escena.

REVIEW | El Honor X7b lleva 1080 x 2412 pixeles, por lo que puedes reproducir cualquier video en streaming a 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno de este tipo de display es que, a pesar de que desconozco las características en sí del panel, se ver un reforzado en ella y, como consecuencia, evita romperse rápidamente, aunque lo mejor será cambiar la mica que trae por una de vidrio para evitar contratiempos.

Procesador y rendimiento

El Honor X7b tiene una ventaja: es rápido. Si bien las animaciones son adecuadas, no suele haber parones ni mucho menos ápices de lentitud en el equipo. Viene con un procesador Snapdragon 680 que, pese a que tiene 2 años en el mercado, es bastante sólido sobre todo para dispositivos de gama media.

En relación a su almacenamiento, puedes introducir una memoria externa para así obtener mayor espacio. De igual manera llevas dentro 8 GB de RAM que pueden ser ampliados gracias a Honor RAM Turbo a 8 GB más.

REVIEW |El Honor X7b cuenta con 8 GB de RAM que pueden ser ampliados gracias a Honor RAM Turbo a 8 GB más, además de Android 13. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cabe precisar que el Honor RAM Turbo toma prestado algunos GB de la memoria interna, la cual de por sí ya es bastante amplia: 256 GB. Ello evitará que debas controlar tus fotos, videos o cualquier tipo de documento. No se llenará tan rápido y eso es lo bueno.

Ya en el tema de los videojuegos, pese a que no es un dispositivo gamer, pudimos jugar con tranquilidad Genshin Impact. El movimiento de los personajes iba de forma rápida cuando programamos los ajustes del juego a 30 fotogramas con calidad baja o media. En caso quieras elevarlo, observarás el arrastre y lentitud en el accionar de los toques de la pantalla y el personaje.

REVIEW | Ya en el tema de los videojuegos, pese a que no es un dispositivo gamer, pudimos jugar con tranquilidad Genshin Impact. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En Fortnite ocurrió una ligera lentitud al momento de bajar del avión hasta el descenso. Si bien se desenvuelve correctamente, en algunos casos el movimiento del juego solía ponerse como pesado y el personaje se movía como una película cuando le faltan fotogramas.

¿Calienta demasiado? Durante la prueba total del gaming test, el Honor X7b tenía una calentura no tan fuerte, justo al lado de las cámaras, pero que no era fastidioso del todo, por el contrario, dejarlo reposar unos minutos no generaría demasiado contratiempo.

Cámaras

El Honor X7a cuenta con triple cámara trasera encabezados por un lente de 108 megapíxeles en la principal, 5 megapíxeles en el ultra gran angular y 2 megapíxeles en el Depth sensor. Mientras que en el tema de la frontal contamos con 8 megapíxeles.

Las fotos salen bastante bien al momento de tomarlas en plena luz del sol. No hay dificultad de calibrar o tener que usar el modo manual en el smartphone. Por el contrario, al activar el HDR y la inteligencia artificial, te ayudarán a contar con unas imágenes bastante versátiles.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor X7b. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor X7b. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La entrada de luz es suficiente, aunque a veces puede que la cámara tienda a jugar un poco malas pasadas y tener demasiada iluminación en el fondo, sobre todo cuando quieres hacer uso del sensor de profundidad.

Esta ayuda a que los objetos estén en primera línea y se genere saturación o excesiva colorización. Pienso que las tonalidades están bien calibradas que, incluso, el cielo sale bien pintado en celeste y los detalles de las flores no se pierden.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor X7b. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor X7b. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el gran angular contamos con 5 megapíxeles, mismos que son más que suficientes si quieres sacar fotos panorámicas. Salen decentes pese a que suelen ser un poco más frías que la cámara principal.

En la noche, sí hay que tener un poco de cuidado, pues para que tengas un mejor panorama, lo ideal será usar el flash o una excesiva luz, de lo contrario aparecerá el ruido o será perfeccionado por la inteligencia artificial, brindándole toques de borrosidad a las fotos.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor X7b. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor X7b. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la cámara frontal no exagera demasiado las fotos, por el contrario, puede brindar detalles y hasta poder activar el modo retrato, donde el bordeado es bueno. El Honor X7b es justo con la entrada de luz que pueda tener la cámara, la ha dotado de tal forma que, al ser un gama media, no tenga dificultades en que tus autoretratos salgan mal.

Batería

La batería del Honor X7a es de 5330 mAh y puede contar con una carga rápida de 35 W. Para que ello actúe debes usar siempre los cables originales que llegan en la caja a fin de no perder ninguna capacidad por utilizar un genérico.

Ya en otro aspecto, la duración de la energía suele ser variable. Por ejemplo, si solo visualizas correos, respondes a chats, el Messenger o WhatsApp, esta puede durar cerca de las 15 a 16 horas, mientras que si juegas, grabas videos o te la pasas viendo tiktok, puede que solo obtengas entre 7 a 8 horas.

REVIEW | La batería del Honor X7a es de 5330 mAh y puede contar con una carga rápida de 35 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la carga, el 100% lo alcanzarás recién en una hora con 10 minutos, mientras que el 50% lo obtendrás en 35 minutos, aproximadamente.

Conclusiones

El Honor X7a es un dispositivo de gama media que ofrece lo más adecuado para el usuario: sobre todo empezando porque es bonito, bueno y barato.

Todo está reforzado por plástico, pero es bueno colocarle su case de silicona que trae en la caja. Aunque mucho cuidado con la pantalla.

Los colores son bastante atractivos, aunque puedes cambiar la saturación y el espectro a uno más intenso o azulado.

También destaco su rapidez al momento de ejecutar las cosas. No sé si Honor RAM Turbo actúe allí, ya que no hay botón para activarlo, pero sí responde a acciones complejas.

Un detalle que debes considerar es que este no es un celular gamer. Si bien puedes instalar ciertas aplicaciones, en algunos suele producirse lentitud.

