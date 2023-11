Uno de los celulares que se lanzaron junto al Honor 90 es el Honor 90 Lite , la versión más ligera que no solo tiene un diseño atractivo, sino que también se complementa con una serie de colores, pero ¿será suficiente?

Si vas a comprar el Honor 90 Lite en los próximos días o alguna empresa de telefonía te lo ha ofrecido, aquí te decimos qué tal es en esta review .

DISEÑO

El Honor 90 Lite, a diferencia de otros dispositivos, también cuenta con un cuerpo ligero en peso. Tiene 162,9 x 74,5 x 7,48 mm y 179 gramos dentro. No tiene nada de incómodo en sus cuatro lados. Tenemos bordes esquinados que facilitan el buen agarre con una sola mano sin temor a que se caiga.

En la zona trasera tenemos policarbonato, un producto que la mayoría de industrias de smartphones está aplicando con la finalidad de evitar que las huellas dactilares se impregnen en el equipo. Además en la zona superior vemos la isla de cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo y no lo hacen bailar sobre la mesa en caso lo uses sin case alguno.

REVIEW | cuenta con un cuerpo ligero en peso. Tiene 162,9 x 74,5 x 7,48 mm y 179 gramos dentro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A sus alrededores contamos con un puerto USB Tipo-C, el altavoz, además de la bandeja para introducir la NanoSIM, y los clásicos botones de volumen, el de encendido y apagado, entre otros.

En la parte delantera contamos con una display bastante limpia con un círculo en el medio donde se encuentra la cámara frontal, además su panel ocupa el 89.6 % del total de la fachada, e incluye unos bordes no demasiado grandes.

REVIEW | El Honor 90 Lite, si bien es un gama media, no tiene nada qué envidiar en cuestión a diseño a su hermano mayor. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Honor 90 Lite, si bien es un gama media, no tiene nada qué envidiar en cuestión a diseño a su hermano mayor. Cuenta con un buen agarre, pero siempre es bueno ponerle el case de silicona que trae en la caja y cambiarle la mica que tiene en la pantalla para que cuente con más protección y la fiesta no se pierda desde el primer día de uso.

PANTALLA

La pantalla del Honor 90 Lite es de 6.7 pulgadas y viene con tecnología IPS LCD de 90 Hz generando una mejora sustancial en el movimiento de las animaciones y la apertura de las aplicaciones, aunque es un consumidor de energía.

También lleva una resolución de 1080 x 2388 píxeles, lo que te permite visualizar tu contenido de YouTube en un máximo de 2160 píxeles, aunque la tecnología IPS hace que funcione mejor en 1080 píxeles, de igual modo lo que observas en Netflix, HBO, Amazon o cualquier plataforma streaming.

REVIEW | La pantalla del Honor 90 Lite es de 6.7 pulgadas y viene con tecnología IPS LCD de 90 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los colores suelen ser un poquito fríos, generando que a veces tiendas a observarte tú mismo en la pantalla cuando hay demasiada oscuridad en la imagen. Aunque hay que destacar que las tonalidades no son demasiado saturadas, por lo menos hay algo de naturalidad en los blancos y negros, además de un contraste suave.

REVIEW | En cuestión al brillo, el Honor 90 Lite cuenta con un sensor de iluminación bien calibrado que evita que pierdas visibilidad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión al brillo, el Honor 90 Lite cuenta con un sensor de iluminación bien calibrado que evita que pierdas visibilidad cuando tengas que leer tus notificaciones en la calle o a la hora del cenit; sin embargo, es bueno estar bajo una sombra para obtener mejor detalle de lo que te dicen.

Por otro lado, hay algo en particular, aquí sí se pegan las huellas dactilares, por lo que hay que limpiar el dispositivo a cada rato, pero lo bueno es que Honor le coloca una mica para evitar rayaduras, aunque siempre es buena idea cambiarla por una resistente.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Honor 90 Lite viene a Perú con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, suficientes para que almacene todas tus fotos o archivos que necesites. Su desempeño es bastante bueno, si bien no tiende a colgarse por nada del mundo, la compañía china ha sabido aprovechar cada una de las piezas que trae al interior.

El dispositivo también cuenta con un procesador Mediatek Dimensity 6020 un procesador de este año que es no es el más potente, pero que puede lograr hacer varias cosas a su ritmo. Durante las semanas de uso, el terminal no ha producido lag o algún tipo de lentitud, todo lo contrario, gozaba de naturalidad al momento de abrir y cerrar apps, incluyendo las que dejas en segundo plano.

REVIEW | Honor 90 Lite viene a Perú con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Honor 90 Lite llega completamente actualizado a Android 13 y Magic 7.1, aunque no se descarta que el dispositivo pueda concretar su update a Android 14, sin embargo, no sabremos si eso es una ventaja o desventaja ya que con los apartados señalados, de por sí es rápido.

REVIEW | El dispositivo también cuenta con un procesador Mediatek Dimensity 6020 un procesador de este año. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los juegos, pues hemos abierto Genshin Impact y su resolución máxima fue de 60 fotogramas por segundo en calidad alta, aunque si la llevas al extremo, es decir, a calidad super alta, puede que los gráficos empiecen a distorsionarse o aparezca una secuencia de arrastre. Por lo menos el personaje no tenía lentitud y podías girar en 360 grados sin temor a fallar en el ataque al enemigo.

REVIEW | En Genshin Impact el dispositivo rindió lo necesario, pero en 60 fotogramas por segundo en una calidad media. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual manera sucedió con Fortnite. La aplicación que en un momento pensábamos que no iba a instalar, pero superó sus límites. Aquí se te restringe llegar a la calidad alta y solo se queda en media con 30 fotogramas por segundo. La velocidad de reacción es suficiente aunque sí notarás que, cuando disparas o empiezas a correr, los gráficos demoran un poco en cargar y, como consecuencia, aparece cierta lentitud en el juego, pero no es para que te terminen derrotando.

Además en el aspecto de la temperatura, el Honor 90 Lite se mantuvo tibio. No que en extremo, pues parece que hay componentes que regulan el calor interno, eso sí, la batería resulta siendo afectada cuando empiezas a jugar.

CÁMARAS

El Honor 90 Lite destaca por tener un lente de 100 megapíxeles, mientras que el ultrawide es de 5 megapíxeles y el macro es de 2 megapíxeles. Por otro lado, la cámara frontal es de 16 megapíxeles.

El dispositivo se vale por si mismo con su apertura de 1.9 en el sensor principal. Esto ayuda bastante ya que capta mayor cantidad e información de los objetos a fotografiar, obteniendo así nitidez y, sobre todo, luminosidad que es lo que le hace falta a varias cámaras en la actualidad.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 90 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 90 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno del lente principal de Honor es que goza de colores suaves y ciertos con contraste, incluso usando el HDR y la inteligencia artificial. Los resultados son llamativos y la calidez no es extrema, sobre todo cuando hay demasiado sol. Tampoco gozarás de colores contrastados, pero se agradece que no hayan salido quemadas las tomas.

En el segundo lente, el ultra gran angular, sí vemos un decaimiento de los colores, pues aquí se observa un ambiente mucho más frío que de costumbre, evitando que esos colores intensos se reflejen y, como consecuencia, capten detalles equilibrados.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 90 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 90 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, no hay posibilidad de hacer un zoom de 2x o 3x, por el contrario, tendrás que usar a la fuerza el que trae la cámara principal, produciendo distorsión en algunos casos. Hubiera sido interesante ver un telefoto en lugar de un ultra gran angular, por esa razón debes conformarte con acercarte bien al objeto para tomarle una foto.

Ya moviéndonos al macro, este actúa con las dos cámaras anteriores y el detalle no se pierde. Por el contrario, aunque es chiquita, puede hacer cosas interesantes como difuminar el fondo sin necesidad de maltratar al objeto principal, aunque algunas veces es necesario tener que tocar dos veces la pantalla para que reacciones.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 90 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 90 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En las noches, solo la principal da buenos resultados, optimizando bien los recursos que tiene el teléfono en el modo pro y activando el night mode, ello con la finalidad de que no se genere ruido o demasiada oscuridad en tus imágenes.

Ya en la cámara para selfies, si bien la iluminación siempre es resaltante, lo mejor será que busques fuentes de luz en la noche ya que no ayuda demasiado. Asimismo, viene con un modo retrato con el que puedes jugar difuminando el fondo, aunque si realizas un zoom, a veces no es precisa del todo, pero es lo que hay y no lo notarás viéndolo desde el celular.

BATERÍA

La batería del Honor 90 Lite es de 4500 mAh y puede cargarse con un enchufe de 22.5 w. Esta es orgánica y, con todas piezas que tiene el dispositivo, hacen que la energía pueda durar cerca de día y medio.

Si vas a realizar cosas como contestar el correo, chatear, mandar documentos, entre otros, el dispositivo puede llegar a durar entre 16 a 18 horas en promedio, mientras que si eres una persona que le gusta tomar fotos, videos o abrir videojuegos, puede que tu batería dure entre 7 a 8 horas aproximadamente.

REVIEW | La batería del Honor 90 Lite es de 4500 mAh y puede cargarse con un enchufe de 22.5 w. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su carga es comprensible al ser un celular de gama media. Puede llegar al 50% en alrededor 40 minutos, mientras que tener la carga completa demorará 1 hora con 30 minutos.

CONCLUSIONES

El Honor 90 Lite es un teléfono limpio, bien contraído y con esquinas redondeadas que evitan que se caiga al suelo usándolo con una sola mano.

Además goza de velocidad gracias a sus 5 GB de Honor RAM Turbo, lo que facilita más las cosas sabiendo que tiene Android 13 puro con Magic 7.1.

El Honor 90 Lite me ha gustado a nivel estético. Tiene colores traseros finos como el Titanium Silver, Cyan Lake, Midnight Black

Sin embargo, yo le hubiera puesto un telefoto para poder jugar con el zoom ya que hace falta y se extraña.

El Honor 90 Lite se vende en Perú a 1199 soles

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

