HMD Global anunció la llegada del Nokia 1.3 a Perú que, además, se vende en parte de Latinoamérica. El dispositivo que pertenece al sector gama media cuenta con funciones de Google GO para que la performance del equipo sea rápida y no hayan complicaciones al momento de ejecutar aplicaciones.

Una de las novedades es que el Nokia 1.3 cuenta con la función Camera Go, así como con la tecnología de fusión de imágenes con poca luz por Inteligencia Artificial. Asimismo, el dispositivo llega con Android 10 (edición Go), listo para Android 11 (edición Go) sin sufrir algún tipo de lentitud.

Asimismo, tiene una pantalla con resolución HD+ de 5.71 pulgadas, mientras que en el aspecto fotográfico su sensor principal es de 8 megapíxeles, mientras que la cámara para selfies es de 5 megapíxeles. Llega con un procesador Qualcomm QM215 y una batería de 3000 mAh.

“Nuestra estrecha asociación con el equipo de Google no solo nos permitió lanzar uno de los primeros teléfonos inteligentes con Android 10 (edición Go), sino también posicionarnos entre los primeros en presentar la nueva aplicación Camera Go, que hemos combinado con nuestra tecnología de fusión de imagen a través de Inteligencia Artificial en condiciones de poca luz”, señala Jorge Gonzalez, Gerente Ventas para Américas en HMD Global.

Así luce la parte trasera del Nokia 1.3 del nuevo celular de HMD Global. (Foto: Nokia)

FICHA TÉCNICA DEL NOKIA 1.3: CARACTERÍSTICAS Y PRECIO

PANTALLA: IPS LCD de 5,71 pulgadas con ratio 19:9. Resolución HD+ a 1.520 x 720

IPS LCD de 5,71 pulgadas con ratio 19:9. Resolución HD+ a 1.520 x 720 DIMENSIONES Y PESO: 147.3 x 71.2 x 9.4 mm con 155 g

147.3 x 71.2 x 9.4 mm con 155 g PROCESADOR: Qualcomm QM215

Qualcomm QM215 VERSIONES: 1 GB de RAM con 16 GB. Expandible con una microSD hasta 128GB

1 GB de RAM con 16 GB. Expandible con una microSD hasta 128GB CÁMARA TRASERA: 8 megapíxeles con flash LED

8 megapíxeles con flash LED CÁMARA FRONTAL: 5 megapíxeles

5 megapíxeles SOFTWARE: Android 10 Go Edition

Android 10 Go Edition CONECTIVIDAD Y SONIDO: 4G. WiFi 4. Bluetooth 4.2. GPS/ GLONASS MicroUSB 2.0. Conector de auriculares. Radio FM

4G. WiFi 4. Bluetooth 4.2. GPS/ GLONASS MicroUSB 2.0. Conector de auriculares. Radio FM BATERÍA: 3.000 mAh

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los nuevos celulares de Apple más baratos

Apple lanza un iPhone más barato: conoce sus características y especificaciones

MIRA MÁS DE NOKIA